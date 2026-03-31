板橋第一運動場「森活走廊」獲景觀大獎 人本無障礙設計受肯定

新北市城鄉局推動「板橋區第一運動場暨周邊整體環境提升計畫」，以人本設計與綠色韌性為核心，於今年2月榮獲「第13屆臺灣景觀大獎」佳作，將原本狹窄且高低落差明顯的舊有步道，改造為兼具無障礙通行、運動休憩與通學安全的「森活走廊」，成果獲評審肯定。

城鄉局指出，板橋第一運動場長期為市民運動與休閒重要據點，但過去周邊步道存在動線破碎、空間擁擠與地坪高差等問題，影響使用便利性。本次改造以「人本交通」為核心，全面拓寬步道並進行順平處理，改善通行障礙，讓推嬰兒車的家長、慢跑族及行動不便者，都能在連續且友善的動線中自在通行。

除提升通行品質外，該計畫亦導入綠色設計概念，透過增加綠帶與透水鋪面，提高綠覆率並降低都市熱島效應，同時串聯周邊學校與生活圈，打造安全的通學廊道與休憩空間。整體規畫也納入「府中雙城」綠色廊道發展，成為推動淨零生活的示範場域。

新北市城鄉局長黃國峰表示，此次獲獎是對市府在公共工程規畫與施工品質上的肯定，未來將持續以市民需求為核心，結合無障礙與環境永續理念，打造兼具安全、舒適與生態價值的城市空間，朝全齡友善宜居城市目標邁進。

新北市城鄉局推動「板橋區第一運動場暨周邊整體環境提升計畫」，於今年2月榮獲「第13屆臺灣景觀大獎」佳作。圖／新北市城鄉局提供

新北市城鄉局推動「板橋區第一運動場暨周邊整體環境提升計畫」，於今年2月榮獲「第13屆臺灣景觀大獎」佳作。圖／新北市城鄉局提供

新北市城鄉局推動「板橋區第一運動場暨周邊整體環境提升計畫」，於今年2月榮獲「第13屆臺灣景觀大獎」佳作。圖／新北市城鄉局提供

新北市城鄉局推動「板橋區第一運動場暨周邊整體環境提升計畫」，於今年2月榮獲「第13屆臺灣景觀大獎」佳作。圖／新北市城鄉局提供