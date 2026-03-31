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百年石門梯田化身鳶尾花海 新北青農推兒童節連假食農體驗

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北石門區保留許多早期農業文化的水梯田。圖／新北市農業局提供
新北石門區保留許多早期農業文化的水梯田。圖／新北市農業局提供

為迎接兒童節連假，青農陳韻竹於4月3日、4日推出「花見梯田 茶見初心」活動，不僅能在石門百年水梯田欣賞視覺震撼的鳶尾花海，搭配當地石門鐵觀音及在地茶點，更能享受浪漫優雅的品茶時光。新北市農業局推薦民眾一同參與新北青農食農體驗，來石門穿越時空體驗百年水梯田文化。

陳韻竹於石門區經營「石在時光工作室」，原本從事行銷業，因參與生態紀錄片拍攝體認到永續生態的重要性，便決定返鄉投筆從農，目前專注於從事食農體驗及生態保育工作，與學術單位研究動植物生態、原生植物藥用價值，並與企業合作復育水梯田生態，同時身兼新北市青年農民聯誼會副會長，也積極協助青年從農與推廣行銷。

陳韻竹表示，4月3日、4日的10點及14點，推出共4場「花見梯田 茶見初心」食農教育（報名網址：https://forms.gle/ei1ZwAv61WTAbvRX6），活動內容讓民眾了解當地百年水梯田文化，悠閒品嘗石門鐵觀音茶及北海岸在地種植青苧麻所製作的司康，品味浪漫茶點時光，最後體驗壯闊鳶尾花海美景，瞭解農村經營與生態平衡的永續農業，留下美麗的春日回憶。

陳韻竹表示，石門水梯田是台灣農業的重要文化，孕育許多原生動植物，為活化水梯田應用及生態保育，規畫水稻、甘藷、螢火蟲及攀樹體驗等各項體驗活動，並與青農、學術單位及企業合作。未來將會持續努力，打造農業、民眾、動植物共存的三生永續農業環境，歡迎來體驗新北青農的活力。

石門鳶尾花。圖／新北市農業局提供
石門鳶尾花。圖／新北市農業局提供

石門鳶尾花。圖／新北市農業局提供
石門鳶尾花。圖／新北市農業局提供

食農教育 石門 賞花

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