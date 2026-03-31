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影／身心障礙運動會將登場 侯友宜與特教生體驗射箭之樂
115年全國身心障礙國民運動會即將舉行，新北市教育局上午在三重國民運動中心舉辦「場館有共融」特教生射箭體驗活動，邀請新北市特教學校師生參與，並安排全障運射箭選手黃貞燕現場示範與指導，讓學生親身體驗射箭運動的魅力。
新北市長侯友宜出席活動表示，全國身心障礙國民運動會不僅是競技舞台，更是展現城市共融與運動平權的重要契機。為了承辦本次賽會，新北市自113年起持續推動運動場館共融升級，包括改善競賽場館身障廁所、優化板橋體育館無障礙動線、整修9座運動中心，以及打造板橋體育場彩虹看台等，全面營造安全且多元友善的運動環境。
侯友宜指出，此次體驗活動也展現三重國民運動中心智能射箭場的友善設計，透過邀請身障射箭選手與特教學生交流互動，讓學生了解不同能力也能在運動場上發光發熱。
多名特教生為首次接觸射箭運動，現場在專業指導與安全設備下完成體驗。市府表示，希望藉此鼓勵身心障礙學生勇於嘗試各類運動，未來也有機會投入身障運動賽事，發展個人潛能。
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