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揮別「好漢坡」！二重舊越堤道打通 單車直通八里淡水更安全

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
停下腳步，共同遠眺開闊的壯麗水景。圖／新北市高灘處提供
停下腳步，共同遠眺開闊的壯麗水景。圖／新北市高灘處提供

新北市河濱自行車路網再升級，大台北單車族長期抱怨的「爬坡關卡」終於改善。新北市高灘處表示，隨著二重疏洪道左岸堤防加高工程完工，市府同步整修原本封閉的舊3號越堤道，正式打通二重環狀至八里左岸、淡水金色水岸的關鍵節點，讓自行車族不必再繞行坡度陡峭的一號越堤道，騎乘動線更順暢、安全。

過去單車族若從二重疏洪道往八里、淡水方向，須騎上坡度較陡的一號越堤道，不僅體力消耗大，還得與大量汽機車共用道路，尖峰時段更面臨車流與廢氣干擾，對長者、孩童及親子族群而言負擔不小，也潛藏安全風險。如今舊3號越堤道重新開放後，提供一條坡度平緩、遠離車流的替代路線，大幅改善騎乘體驗。

高灘處長黃裕斌表示，此次工程不僅是防洪設施升級的一環，更同步完善自行車與人行動線，成功串聯二重環狀與八里、淡水兩大水岸系統，形塑完整的河濱騎乘網絡。他指出，新路線設計以安全與舒適為核心，讓民眾可以更輕鬆地親近河岸環境。

除了路線打通，高灘處也同步優化周邊設施，包括更新導引標誌系統，提升路徑辨識度，並增設LED夜間照明及安全防護設施，兼顧日間與夜騎需求，打造連續且安心的騎乘環境。

高灘處表示，未來將持續觀察使用情形並定期維護路面品質，確保通行安全。這條全新自行車動線即日起開放，邀請民眾把握春日好天氣，騎上單車沿著水岸綠廊前行，感受更順暢、無負擔的河濱騎乘體驗。

伴隨悠閒談笑聲，牽車步行於蜿蜒小徑。圖／新北市高灘處提供
伴隨悠閒談笑聲，牽車步行於蜿蜒小徑。圖／新北市高灘處提供

兩人並肩騎行，展開悠閒的河濱單車之旅。圖／新北市高灘處提供
兩人並肩騎行，展開悠閒的河濱單車之旅。圖／新北市高灘處提供

穿過涵洞，探索河濱隱藏的風景。圖／新北市高灘處提供
穿過涵洞，探索河濱隱藏的風景。圖／新北市高灘處提供

金色水岸 黃裕斌 自行車

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