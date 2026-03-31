二○二九智慧運輸大會在北市 專案辦公室啟動

中華智慧運輸協會攜手北市府及交通部爭取二○二九智慧運輸世界大會主辦權，昨專案辦公室啟動，預期最大亮點是北士科自駕車上路，但仍有法規需突破。市府預估，二○二九智慧運輸大會將有超過八十國、三百以上廠商參與，帶動潛在市場達二點六兆元。

過去智慧運輸世界大會（ＩＴＳ）曾展示ＥＴＣ、結合訂機票與地鐵的MaaS服務，世界各國分享科技落地運用成果，並透過大會平台向世界招商。

專案辦公室執行長曾詩淵說，二○二九大會將聚焦ＡＩ交通管理、數據治理及城市韌性應用，讓世界看見台灣如何將技術落地實現，盼引進國際招商、互動展示及亮點展區。

北市副市長張溫德表示，北市爭取到主辦權背後意涵，是產官學研的實力累積，尤其未來輝達總部落腳北士科，市府將投入自動駕駛等交通智慧，盼將技術落地。

「像是台灣的ＥＴＣ，甚至超越了現行還有柵欄的日本。」中華智慧運輸協會副秘書長張祖誠提到，距二○二九年還有三年，這期間會有遴選機制，透過中央地方合作，向世界呈現台灣智慧運輸新技術。

他表示，像二○一五年時自駕車還只是Demo，「這部分就是台灣要向世界各國廠商展示的部分。」

北市交通局運輸資訊科長王郁凱表示，北市府明年就會試辦北士科無人自駕車的車輛測試，預計以二○二九年能商轉為目標。