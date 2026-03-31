治水建設搶功 立委自曝其短

雙北都市化程度高，農田、荒地、天然濕地等自然滯洪空間逐漸消失，面對極端氣候挑戰，須透過都市設計手段來解決，打造不怕淹的韌性城市，每一場大雨、颱風考驗地方政府應變能力與治水功夫，防汛、治水工程不分政黨或中央地方，都是用公帑為公共建設出力，綠委一句「是我討的，跟地方沒關係」，自曝意識形態及看顏色辦事心態。

二重疏洪道左岸加高工程竣工，讓五股地區防洪終於達標，工程歷經各方努力，從中央核定全額補助，到地方設計、發包與施工，少任何一方都不可能完成，立委林淑芬不滿被定位只是「幫忙」，當著眾人一句「是我討的、跟地方沒關係」，企圖把公共工程列入自己功德簿，反而是自曝其短。

洪水平原二級管制，就像是始終籠罩五股地區的枷鎖，導致開發不易，二重疏洪道左岸堤防加高至十米，與右岸三重、蘆洲堤防齊平，是解禁重要第一步。

治水工程牽一髮動全身，二重疏洪道堤防加高是大台北防洪計畫重要的一環，不可能一個單位能獨立完成，從規畫、核定、編列預算，到發包、施工、監工、驗收，本來就橫跨中央與地方，地方反映需求，中央審核支持，不是一個人、一張嘴能獨力完成。

正逢選舉年，拚政績無可厚非，林淑芬身為資深立委，長期關注五股防洪問題，多次在立院提案、質詢，努力不能被抹殺，問題在於公共建設不是誰「討」到就能據為己有。