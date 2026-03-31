五股防洪 二重疏洪道左岸加高完工

新北五股地區長期受洪水平原管制影響難開發，近年極端氣候屢創強降雨紀錄，防汛壓力加大。水利署委託市府代辦「二重疏洪道左岸加高工程」今年二月完工，市長侯友宜說，疏左工程補強五股地區長年以來防洪不足困境，堤防從六公尺加高至十公尺，與右岸三重、蘆洲齊高，標準對齊，洪水平原管制解禁跨出一大步。

侯強調，二重疏洪道對大台北地區防洪是重中之重，過去左右兩岸防洪標準不一，透過中央與地方合作，水利署投入約十五點二四億元，委託市府團隊辦理加高工程，這不只是一座堤防，更是市府給在地鄉親的一道安全防護網，完工後將大幅降低五股、洲子洋地區溢淹風險。接下來五股坑溪、觀音坑溪整治計畫，及蘆洲垃圾山清除、社子島計畫等，有賴中央與雙北一起努力。

水利局長宋德仁指出，工程歷時逾三年，施工範圍長達三點八公里，克服地質條件及高架道路淨高受限，在不影響台六十四線公路橋梁墩柱情況下，採低淨高機具及地質改良工法施作多達一○三八支基樁。為避免破壞地下汙水管線、高壓電塔及抽水站供電設備等既有設施，施工團隊與台電、水公司及光纖業者等各大管線機構協商排除障礙多達數十次。

宋德仁簡報時，民進黨立委林淑芬突然站起來打斷簡報說「你都胡說，我討的，不是幫忙，是我討的，跟地方沒關係」，場面一度尷尬。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧在旁緩頰，事後她發稿表示，中央和地方通力合作，提升五股地區防洪韌性，完成大台北地區防洪工程里程碑。

林淑芬說明，堤防加高工程在二○一○年就核定，當時市府說要自己做卻都沒做，她質詢追蹤，前行政院長蘇貞昌任內承諾全額補助，林強調「是我提案的，蘇院長核定的」，感謝市府施作，但還是要還原事實。