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智慧運輸世界大會2029台北登場 展現導入AI治理量能
2029年智慧運輸世界大會將在台北舉行，台北市交通局今天表示，專案辦公室成立、宣告啟動大會籌備工作，將籌措工作小組，整合跨局處資源，展現智慧交通導入人工智能的治理量能。
台北市政府、交通部指導下，中華智慧運輸協會今天舉辦「2029 ITS世界大會專案辦公室成立啟動儀式」。
台北市交通局說明，在北市府與中華智慧運輸協會共同爭取主辦下，2029年智慧運輸世界大會（ITSWC）將在台北舉行，今天宣布成立的專案辦公室，將扮演跨域整合平台，統籌跨部會、跨縣市資源，建立決策機制，確保籌備工作推動。
交通局說，台北市政府未來將籌措工作小組，整合跨局處資源，以定期會議控管作業進度，全力挹注資源在智慧交通項目上，就導入人工智慧（AI）升級與技術參訪場地規劃面向，展現城市治理能量。
交通局說，2029年大會的主題為「Harmonizing anAITS World」，聚焦AI與運輸系統的深度融合；市府未來3年也將以發展大眾運輸為優先，融入人本、安全、效率及綠色等目標發展智慧交通，向國際展示北市便捷的大眾運輸系統、友善的交通環境及AI交通治理的經驗。
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