大巨蛋旁人孔蓋脫落「吃人」 北市初判用戶自設陰井設施釀禍

台北大巨蛋附近驚傳「吃人坑洞」？有民眾昨晚行經忠孝東路四段人行道，疑因人孔蓋脫落，導致一對母子踩空跌落下水道坑洞，所幸僅輕傷。北市衛工處表示，今上午11時已邀集相關單位會勘，釐清設施來源及事故原因，並同步採取緊急改善措施，確保通行安全。

北市衛工處表示，該路段周邊的汙水管線是在民國85年竣工，這次發生下陷的人孔框蓋位置及施作方式，未標示於衛工處既有汙水管線圖資管理系統，且非施工標準圖形式，初步研判可能屬於用戶自設陰井設施，已於會勘中協同相關權責單位，進一步釐清設置來源與管理權責。

為避免事故擴大，衛工處已於現場設置圍籬進行安全管制，並將先行辦理人孔及框蓋收築作業，盡速恢復路面平整，以維護行人通行安全；另針對本次受傷民眾，亦將表達關懷並進行慰問。

衛工處進示，依據「下水道法」第20條規定，用戶排水設備之管理及維護，應由用戶自行負責。北市由衛工處設置的人孔約7萬2千餘處，均已納入定期巡查及維護機制；另民眾自行設置人孔約4千餘處，後續將持續盤點相關設施，並督促設置單位落實巡檢與維護作業，共同維護公共安全。

北市府呼籲民眾如發現道路設施有異常情形，請即時通報相關單位，市府將即刻派員處理，以降低風險，確保用路安全。