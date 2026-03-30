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淡水吉野櫻盛開 新北：來感受粉白花海的浪漫

中央社／ 新北30日電

新北市政府景觀處今天表示，春天進入最浪漫的篇章，新北市淡水區的吉野櫻已陸續綻放，天元宮等景點已披上粉白花海，歡迎大家走一趟淡水，感受春季尾聲最後一波賞櫻風情。

景觀處今天發布新聞稿表示，隨著3、4月吉野櫻登場，也象徵今年櫻花季即將邁入尾聲，想捕捉櫻花紛飛美景的民眾，可把握最後花期。

景觀處表示，淡水賞櫻景點中，北投子溪櫻花林生態步道全長約3.5公里，種植約百餘株吉野櫻，粉白花瓣隨風輕落，沿著溪流鋪展出如詩如畫的櫻花景緻，適合親子同行或好友相約散步賞花

景觀處表示，賞櫻景點絕不能錯過最知名的天元宮，層層綻放的吉野櫻，圍繞著5層圓形「無極真元天壇」建築，搭配遠山景色，構成春季限定的經典畫面，是攝影愛好者與賞花民眾朝聖熱點，微風吹拂時花瓣輕舞，更為畫面增添夢幻氛圍。

景觀處長林俊德表示，吉野櫻花季與清明時節相近，賞花與掃墓民眾或有重疊，請大家多多利用大眾運輸工具前往，以免受塞車之苦。

賞花 天元宮 淡水

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