新北鶯歌、桃園龜山跨市合作 簽署災害互助協定

新北市鶯歌區長曾明華今天與桃園市龜山區長張嘉平簽署「災害防救相互支援協定書」，攜手打造跨市安全網絡，強化鶯歌及龜山兩區即時應變與資源調度效能。

鶯歌區公所今天發布新聞稿表示，鶯歌與龜山地理位置緊鄰，生活圈重疊性高。當災害發生時，影響往往不分縣市及行政區。因此，兩區今天在龜山區公所簽署災害互助協定書，攜手打造跨市安全網絡。

曾明華表示，過去災害發生時，行政邊界往往成為資源調度互相支援的壁壘；透過本次協定的簽署，未來若發生重大災情，雙方將立即啟動跨市跨區互助機制，確保第一時間提供彼此最強大的後援。

張嘉平表示，透過這次協定，龜山的防救災資源能與鶯歌對接，無論是災前或是災後，雙方都能打造綿密的韌性防護網。