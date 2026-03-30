兒童節親子電影院熱鬧登場 淡水崁頂里吸引逾兩千人共度歡樂夜

為歡慶兒童節，新北市淡水區崁頂里與深耕在地的企業紅樹林有線電視，在淡海國小操場舉辦「星空親子電影院」活動，在天公作美下順利登場，活動吸引超過兩千位大小朋友熱情參與，現場人潮踴躍、氣氛熱絡，宛如一場大型戶外盛會，為地方留下難忘的節慶回憶。

活動當晚原本一度擔心天氣不穩，所幸天空放晴，星空與微風相伴，為露天電影院營造絕佳氛圍。操場草地鋪滿野餐墊，家長陪伴孩子席地而坐，一邊享受輕鬆愜意的戶外時光，一邊觀賞精彩電影，現場宛如一座溫馨歡樂的「星空野餐樂園」，笑聲與歡呼聲此起彼落。

崁頂里長吳庭岳表示，這次活動能夠順利進行，仰賴眾多志工與團隊的投入。包含80位鄰長、志工及巡守隊員，以及淡海國小志工媽媽們全力協助，從現場秩序維護到活動執行，各司其職，確保活動安全無虞、流程順暢。今年活動人數突破兩千人，較去年再創新高，整個操場滿滿人潮，畫面十分壯觀。讓所有參與的家庭都能留下美好回憶。