共創數位島嶼 淡水國小攜手貳進打造虛擬世界

為了激發學生創造力並結合數位藝術應用，淡水國小攜手貳進工作室，結合學校美術班共同推出《數位共創島嶼設計》創作計畫，以「我的想像島嶼」為主題，引導學生從平面到立體，再跨足數位世界，展現豐富多元的藝術創作能量。

淡水國小教務主任張之皓表示，課程鼓勵學生發揮無限想像，打造屬於自己的島嶼世界，讓創意自由延伸。創作分為兩大部分進行，首先是平面繪畫創作，由三至六年級美術班學生構思並描繪心中的島嶼樣貌，第二部分則為立體塑形創作，學生從自身設計的島嶼中挑選最具代表性或最重要的元素，轉化為立體作品。

淡水國小老師李柔筠表示，這次創思引導不僅讓學生發揮藝術潛能，更融入對生活環境的觀察與思考，進一步探討島嶼與居住其中生命如何共存共榮，深化學習內涵。

貳進工作室藝術創作莊恩齊表示，在新媒體藝術創作工作坊中，學生更親自為自己的立體作品進行3D掃描，轉化為數位模型，並將所有作品整合建構成一座虛擬島嶼世界。透過數位科技的加值應用，每位學生的創作不僅得以被完整保存，也能彼此串聯，形成獨一無二的共創藝術場域。不僅展現藝術教育與科技融合的成果，也讓孩子們的想像被看見、被記錄，進一步拓展未來創作的更多可能性。