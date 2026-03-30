瑞芳區老人會銀髮共餐十餘年 送餐與運動打造全方位關懷

新北市瑞芳區老人會長期推動銀髮共餐服務，至今已逾十年，持續為在地長者提供穩定且溫暖的用餐照顧。多年來不間斷的服務，成為社區重要的支持力量，並延伸至送餐服務，確保社區關懷不中斷。同時共餐前也透過簡易運動促進身心健康與社交互動，強化社區凝聚力，讓長者能在熟悉的環境中安心生活、彼此陪伴。

每周一早8點，志工們便從廚房忙進忙出，細心準備餐點，除了提供長者到據點共餐外，也同步推動送餐服務，特別針對獨居及行動不便的會員，將熱騰騰的餐食送到家中，讓關懷不因距離或行動受限而中斷，實踐更全面的照顧。

此外，共餐活動前也安排「動健康」暖身活動，邀請長者齊聚一堂動動筋骨，在專人帶領下進行簡單運動，不僅促進身體健康，也增進彼此互動，讓據點成為兼具營養、健康與情感交流的溫馨空間。