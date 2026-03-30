快訊

自撞電線桿釀高雄大寮800餘戶住戶停電 小貨車司機傷重不治

「干我屁事」回擊酸民！五月天阿信爆粗口 認了明年要休息

伊朗副總統：美以「乞求」與德黑蘭協商荷莫茲海峽問題

聽新聞
0:00 / 0:00

瑠公圳蔡宅文資審議 屋主籲保存稀有二戰決戰住宅

中央社／ 新北30日電

新北新店瑠公圳旁的蔡金木宅為避免被拆遷，向新北市府申請古蹟、歷史建築保存，市府今召開專案小組會議。現任屋主表示，蔡宅是全台少見的二戰末期決戰型住宅，具重要人文教育功能。

新北市新店蔡金木老宅建於瑠公圳土地上，後由農田水利會出售給民間建商，因而衍生土地訴訟，去年6月面臨強制拆除，蔡宅隨即再申請古蹟、歷史建築及紀念建築保存，新北文化局依法列為暫定古蹟，暫緩拆除。

文化局表示，本案已進入文資審議行政程序，今天召開專案小組會議，邀集專家學者進行專業討論，就疑慮請教建物及土地所有權人，進行補充說明。會後將彙整意見作成價值評估報告，並依程序提送文化資產審議大會進行審議。

蔡金木老宅第三代屋主賴碧珍今天接受中央社記者訪問表示，蔡宅位於瑠公圳圳頭，背後剛好是萬新鐵路，載運新店地區煤礦至台北盆地，見證農業水利、鐵路與煤礦的發展興衰。

賴碧珍說，瑠公圳的末端在台北市已具有古蹟身分，但在新北圳頭卻不具文化資產，是很奇怪的一件事。蔡金木宅作為全台少見的戰末決戰型住宅，具重要人文教育功能，從2010年開始時任台北縣長周錫瑋推動瑠公圳風華再現工程後，迄今老宅已進行超過1000場次導覽，逾3萬人次參加。

賴碧珍說，除了希望能保存這處重要歷史空間之外，也期盼針對該區域啟動相關調查研究、盤點相關文化資產，補足文獻缺口。

蔡宅日前聲明稿介紹，二戰期間物資緊縮，總督府提出因應戰時快速興建目標，推行採用當地材料及地區風土的「決戰型住宅」樣式。蔡金木宅鄰近鐵路與新店驛，也成為戰爭前後湧入新店勞動者的暫時居所。

聲明稿指出，蔡金木宅符合決戰型住宅樣式，因地制宜形成一條龍式建築，且由民間興建，見證戰爭時期的勞動生活場域。其建築工法以易修復、調適熱帶氣候，並善用在地材料及符合在地風土形式，彰顯「日常韌性」特色，是台灣二戰時期庶民產業文化的重要歷史見證。

歷史建築 文化資產

延伸閱讀

圓山會展中心無史前文化堆積層位 北市評估開發

「輝達傳聞地」確定沒遺址 占地6公頃圓山會展中心開發露曙光

新北市藍綠白政見交鋒 老屋建電梯 李四川給誘因

古都門面成諷刺？台南火車站古蹟修復停擺4年 市府拚重啟

相關新聞

中央地方合作完成疏左堤防工程 綠委：我討的、跟地方沒關係

「二重疏洪道左岸加高工程」今年2月完工，包括新北市長侯友宜、民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧都感謝中央、地方合作完成重要工程，不過民進黨立委林淑芬在今天完工典禮的市府簡報時間，聽到市府感謝委員「幫忙」，站出來打斷簡報強調「你都胡說，我討的，不是幫忙，是我討的，跟地方沒關係」，讓場面一度尷尬。

內湖安泰街老公寓震後驚見大裂縫讓住戶寢食難安 北市將實地勘查

北市內湖安泰街有一棟四、五十年老公寓，近期住戶發現住家地震後，結構嚴重受損，甚至出現地層下陷、梁柱斷裂隱憂。台灣基進北市黨部主委吳欣岱今與多位住戶開記者會，質疑老舊公寓缺乏管理委員會，導致行政資源難以介入，呼籲市府應建立主動巡查機制。

北投製片廠朱宗慶進駐 蔣萬安曝2原因想二三寶學打擊樂反應超熱烈

歷經多年流標，北投製片廠ROT案由朱宗慶打擊樂團取得最優申請人，市長蔣萬安今與創辦人朱宗慶宣布合作啟動。蔣致詞脫口說「有沒有機會讓二寶、三寶學打擊樂？」讓三歲、五歲小男生學打擊樂可以發洩精力，還有每一個表演的音樂家都看來好快樂！蔣萬安一說，馬上台下高呼「歡迎」。

蘆洲排水整治成效遭質疑…漂浮物與異味惹民怨 議員促強化監測管理

新北市蘆洲區三大排水幹線整治成效引發質疑，有民眾反映成蘆抽水站周邊出現不明漂浮物與惡臭、蚊蟲孳生。對此，新北市水利局表示，該處為抽水站前池，平時維持常態水位並每日抽水加速排水，針對漂浮物將協請環保局加強稽查釐清來源。

八里焚化廠閒置空間活化 健身設施4月1日啟用

新北市八里區再添運動空間，位於八里焚化廠內溫水游泳池2樓的閒置通行空間，在地方民代積極爭取下完成整修，將於4月1日正式對外開放，提供在地居民使用，盼補足當地運動設施不足問題，打造更完善的健康生活環境。

Threads熱搜浪漫花海 新北河濱「苦楝花雨」限時盛開

春意漸濃，新北河濱公園迎來苦楝花盛開的季節。近日在社群平台 Threads 上，一則關於「板橋蝴蝶公園苦楝樹」的貼文引發網友熱烈討論與轉發，淡紫色的迷幻花海搭配河岸景致，成為今年春季受矚目的隱藏版打卡聖地。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。