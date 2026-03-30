瑠公圳蔡宅文資審議 屋主籲保存稀有二戰決戰住宅

新北新店瑠公圳旁的蔡金木宅為避免被拆遷，向新北市府申請古蹟、歷史建築保存，市府今召開專案小組會議。現任屋主表示，蔡宅是全台少見的二戰末期決戰型住宅，具重要人文教育功能。

新北市新店蔡金木老宅建於瑠公圳土地上，後由農田水利會出售給民間建商，因而衍生土地訴訟，去年6月面臨強制拆除，蔡宅隨即再申請古蹟、歷史建築及紀念建築保存，新北文化局依法列為暫定古蹟，暫緩拆除。

文化局表示，本案已進入文資審議行政程序，今天召開專案小組會議，邀集專家學者進行專業討論，就疑慮請教建物及土地所有權人，進行補充說明。會後將彙整意見作成價值評估報告，並依程序提送文化資產審議大會進行審議。

蔡金木老宅第三代屋主賴碧珍今天接受中央社記者訪問表示，蔡宅位於瑠公圳圳頭，背後剛好是萬新鐵路，載運新店地區煤礦至台北盆地，見證農業水利、鐵路與煤礦的發展興衰。

賴碧珍說，瑠公圳的末端在台北市已具有古蹟身分，但在新北圳頭卻不具文化資產，是很奇怪的一件事。蔡金木宅作為全台少見的戰末決戰型住宅，具重要人文教育功能，從2010年開始時任台北縣長周錫瑋推動瑠公圳風華再現工程後，迄今老宅已進行超過1000場次導覽，逾3萬人次參加。

賴碧珍說，除了希望能保存這處重要歷史空間之外，也期盼針對該區域啟動相關調查研究、盤點相關文化資產，補足文獻缺口。

蔡宅日前聲明稿介紹，二戰期間物資緊縮，總督府提出因應戰時快速興建目標，推行採用當地材料及地區風土的「決戰型住宅」樣式。蔡金木宅鄰近鐵路與新店驛，也成為戰爭前後湧入新店勞動者的暫時居所。

聲明稿指出，蔡金木宅符合決戰型住宅樣式，因地制宜形成一條龍式建築，且由民間興建，見證戰爭時期的勞動生活場域。其建築工法以易修復、調適熱帶氣候，並善用在地材料及符合在地風土形式，彰顯「日常韌性」特色，是台灣二戰時期庶民產業文化的重要歷史見證。