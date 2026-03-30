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內湖安泰街老公寓震後驚見大裂縫讓住戶寢食難安 北市將實地勘查

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市內湖安泰街有四、五十年老公寓，近期住戶發現住家地震後，結構嚴重受損，甚至出現地層下陷、梁柱斷裂隱憂。圖／引用自台灣基進港湖擬參選人吳欣岱臉書
北市內湖安泰街有四、五十年老公寓，近期住戶發現住家地震後，結構嚴重受損，甚至出現地層下陷、梁柱斷裂隱憂。圖／引用自台灣基進港湖擬參選人吳欣岱臉書

北市內湖安泰街有一棟四、五十年老公寓，近期住戶發現住家地震後，結構嚴重受損，甚至出現地層下陷、梁柱斷裂隱憂。台灣基進北市黨部主委吳欣岱今與多位住戶開記者會，質疑老舊公寓缺乏管理委員會，導致行政資源難以介入，呼籲市府應建立主動巡查機制。

北市建管處表示，近日接獲陳情後，已排定4月1日會同專業技師赴現場實地勘查判定建物安全。若技師評估確有結構安全疑慮，即使目前尚未成立管理組織，只要住戶能達成共識並推選代表，住戶可進一步申請耐震初步及詳細評估，並申請相關補助。

「每天都寢食難安！」住戶麥先生說，他們這批安泰街的老公寓，屋齡都高達40至45年，外觀磁磚剝落嚴重，連最核心的支撐樑柱都出現深淺不一的損裂。住戶每天觀察住家變化，發現結構損壞的程度，正隨著時間不斷惡化，對住戶而言，房子已變成隨時可能引發災難的定時炸彈。

麥說，尤其房屋後方常有大面積的水泥塊無預警掉落，一旦有重物從高處墜落撞擊力道非常驚人，若不幸打到路過的居民或行人，後果不堪設想 。

「親眼看著裂縫如何從一條細微的小縫，逐年變成驚人大缺口 。」另一名住戶呂先生也說，住安泰街十幾年，一開始房子裂縫只在樓梯間，後來一路延伸到廚房，且經歷多次地震裂痕不斷增大，直到最近出現無預警大規模剝落。讓住戶每次地震都無比惶恐。

呂舉最恐怖的一次經歷，原本安裝在梁上的窗簾，竟然連同水泥石塊從樑上大塊崩落，直接砸在床邊 。若當時正在就寢，沉重的水泥絕對會砸死人。他指出，都更流程往往要等待3至5年，目前房屋結構根本無法支撐這麼久。住戶即便有心改善家園，也因面臨極高行政門檻，花數千萬買房卻住得一天都不安心。

吳欣岱表示，現場的黃色防護線，並非公權力介入的結果，是住戶麥先生因為憂心路人安全主動拉起的，反映當前市府公權力的缺位。台北市有大量老公寓因現行法規問題，一旦發生外牆剝落或結構受損，住戶在缺乏行政平台的情況下，實務上難以處理 。

建管處表示，如建築物需修繕或補強，市府更已編列高達每棟最高補助 1200萬元的整建維護或結構補強費用。只要居民具備共識，市府將主動介入並全力協助，以落實居住安全。針對住戶整合或成立管委會困境，市府可提供全程免費「到府服務」，只要住戶有需求，輔導團隊即可協助成立管理組織，成功報備後可申請最高130萬元共用部分修繕補助。

另外，建管處也表示，屋主依法應善盡建築物維護責任，若外牆剝落危及公共安全，除依建築法裁罰外，更須負起民、刑事法律責任，建管處將依法要求限期改善，並持續列管追蹤至修繕完畢為止。

北市內湖安泰街有四、五十年老公寓，近期住戶發現住家地震後，結構嚴重受損，甚至出現地層下陷、梁柱斷裂隱憂。圖／引用自台灣基進港湖擬參選人吳欣岱臉書
北市內湖安泰街有四、五十年老公寓，近期住戶發現住家地震後，結構嚴重受損，甚至出現地層下陷、梁柱斷裂隱憂。圖／引用自台灣基進港湖擬參選人吳欣岱臉書

北市內湖安泰街有一棟四、五十年老公寓，近期住戶發現住家地震後，結構嚴重受損，甚至出現地層下陷、梁柱斷裂隱憂。圖／引用自台灣基進港湖擬參選人吳欣岱臉書
北市內湖安泰街有一棟四、五十年老公寓，近期住戶發現住家地震後，結構嚴重受損，甚至出現地層下陷、梁柱斷裂隱憂。圖／引用自台灣基進港湖擬參選人吳欣岱臉書

地層下陷 吳欣岱 住戶

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