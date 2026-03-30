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北投製片廠朱宗慶進駐 蔣萬安曝2原因想二三寶學打擊樂反應超熱烈

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市長蔣萬安今與朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶共同宣布合作啟動，透過公私協力，讓北投製片廠成為影視創作、藝術教育與文化體驗重要據點。記者陳正興／攝影
北市長蔣萬安今與朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶共同宣布合作啟動，透過公私協力，讓北投製片廠成為影視創作、藝術教育與文化體驗重要據點。記者陳正興／攝影

歷經多年流標，北投製片廠ROT案由朱宗慶打擊樂團取得最優申請人，市長蔣萬安今與創辦人朱宗慶宣布合作啟動。蔣致詞脫口說「有沒有機會讓二寶、三寶學打擊樂？」讓三歲、五歲小男生學打擊樂可以發洩精力，還有每一個表演的音樂家都看來好快樂！蔣萬安一說，馬上台下高呼「歡迎」。

蔣萬安今下午出席北投製片廠ROT案啟動記者會，蔣萬安說，北投製片廠見證台灣電影發展，很多大明星過去都在這裡拍好多電影，包括甄珍的緹縈獲第十七屆亞洲影展的最佳女主角，北投製片廠承載許多人過往記憶。北市府也在民國104年畫定這為影視音特定專用區；106年將A攝影棚、錄音室指定為歷史建物，將台灣的電影歷史保留下來。

蔣萬安今天開場欣賞朱宗慶樂團表演後，也在致詞說他第一反應是「有沒有機會讓二寶、三寶學打擊樂？」讓三歲、五歲小男生學打擊樂，可以發洩一些精力，還有每一個表演打擊樂的音樂家都好快樂！蔣萬安一說，馬上台下高呼「歡迎」。

文化局長蔡詩萍表示，朱宗慶打擊樂文教基金會將投入六千九百萬元，整建北投製片廠「原A攝影棚及錄音室歷史建築」、「A攝影棚附屬建物大廳」，及戶外「再利用新設附屬空間（廁所）」等，營運團隊財團法人擊樂文教基金會將以「打擊樂文化園區」為藍圖，以「被看見、被理解、被生活化」為核心，整建現有二棟歷史建築，規劃作排練室、多功能空間、樂器儲藏室、錄音室等。

蔡說，攝影棚規畫為樂團主要排練(包含大排練室、中排練室及個人排練室)使用；大廳空間規畫為行政工作空間；錄音室空間規劃為多功能展演空間。希望打造成為多元藝文表演與展演的舞台、地方文化敘事的場景，以及促進地方認同與文化觀光的節點，將結合硬體建整建與軟體內容的創生，使北投製片廠成為具特色的「北投文化地標」。

朱宗慶表示，40年來，朱宗慶打擊樂團曾搬過6次家，而後，目前落腳在北投已超過25年，北投製片廠ROT案讓他們獲得實踐夢想機會，從排練、創作、研討到國際交流、社區連結，從專業到公益，在這個園區裡，有非常多可以做的事情，他們會全力以赴。

北市長蔣萬安今與朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶共同宣布合作啟動，透過公私協力，讓北投製片廠成為影視創作、藝術教育與文化體驗重要據點。記者陳正興／攝影
北市長蔣萬安今與朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶共同宣布合作啟動，透過公私協力，讓北投製片廠成為影視創作、藝術教育與文化體驗重要據點。記者陳正興／攝影

北市長蔣萬安今與朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶共同宣布合作啟動，透過公私協力，讓北投製片廠成為影視創作、藝術教育與文化體驗重要據點。記者陳正興／攝影
北市長蔣萬安今與朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶共同宣布合作啟動，透過公私協力，讓北投製片廠成為影視創作、藝術教育與文化體驗重要據點。記者陳正興／攝影

北市長蔣萬安今與朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶共同宣布合作啟動，透過公私協力，讓北投製片廠成為影視創作、藝術教育與文化體驗重要據點。記者陳正興／攝影
北市長蔣萬安今與朱宗慶打擊樂團創辦人朱宗慶共同宣布合作啟動，透過公私協力，讓北投製片廠成為影視創作、藝術教育與文化體驗重要據點。記者陳正興／攝影

蔡詩萍 歷史建築 朱宗慶

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