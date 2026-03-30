Threads熱搜新北河濱「苦楝花雨」 限時盛開中

照片取自新北市政府

春意漸濃，新北河濱公園迎來苦楝花盛開的季節。近日在社群平台 Threads 上，一則關於「板橋蝴蝶公園苦楝樹」的貼文引發網友熱烈討論與轉發，淡紫色的迷幻花海搭配河岸景致，成為今年春季最受矚目的隱藏版打卡聖地。

位於板橋蝴蝶公園、樹林山佳沐心池及鶯歌三鶯棒壘球場運動公園一帶的苦楝樹，近日悄然綻放。一串串小花如繁星般點綴枝頭，隨風搖曳時，花瓣如細雪般飄落，形成夢幻的「苦楝花雨」。這份如詩如畫的浪漫氛圍，不僅吸引大量市民前往朝聖，更在社群媒體上掀起一波「紫色旋風」，網友紛紛留言讚嘆：「這就是春天最美的樣子！」

苦楝為臺灣本土原生樹種，具備耐潮風、抗旱等特性，象徵著旺盛的生命力。每年3至4月是它的精采花期，花色從淡紫到淺粉，細長的花瓣略向後反捲，姿態輕盈。當圓錐狀花序密集盛開時，遠望宛如紫色雲霧籠罩，並散發出陣陣清幽香氣。此外，苦楝發達的根系也是河岸水土保持的功臣，是新北河濱綠化不可或缺的重要樹種。

新北市政府高灘地工程管理處黃裕斌處長表示，感謝網友在 Threads 等社群平台分享河濱之美，讓更多人看見新北的自然生態。目前苦楝花正值大滿開，無論是沿著樹林山佳沐心池水岸漫步，或是在三鶯棒壘球場的自行車道騎行，都能體驗到這場季節限定的紫色盛宴。處長黃裕斌也邀請市民朋友，不論是獨自散步找尋靈感、與親友共遊，或是想拍攝媲美網路熱帖的春日美照，都請把握這兩週的最佳花期。

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