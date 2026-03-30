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漫遊新北微笑山線 探尋夜晚飛舞小精靈

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自新北市政府

新北市政府觀光旅遊局持續推動「微笑山線大縱走尋寶集章任務」，正值4月連假之際，特別推薦結合自然生態的賞螢登山步道，精選地點可搭乘捷運、公車、火車或騎單車輕鬆抵達，更可安排在地留宿一晚，展開一場生態療癒之旅，親近春夜裡閃爍的螢光奇景。

搭乘捷運即可輕鬆抵達的賞螢熱點，首推新店碧潭和美山步道。從新店捷運站出發，步行僅需10至15分鐘便可抵達和美山登山口，沿途還能收集「微笑山線大縱走尋寶集章任務」的螢火蟲寶石。春夜降臨，和美山化身為夢幻螢光走廊，沿徑點點螢火飛舞，宛如流動的綠色星河，登頂更可飽覽碧潭湖光山色美景，和美山螢火蟲求偶繁殖高峰期，集中在4月中旬到5月初。若想深入認識螢火蟲種類與棲地營造知識， 可透過網路線上表單報名「臺灣自然科技學會」於4/15至4/28舉辦之相關活動，或搭公車前往烏來，轉乘空中纜車直達雲仙樂園，由專業導覽人員帶領深入螢火蟲棲地，親身感受夜色下的生態魔法。

平溪線鐵路沿線擁有絕佳螢火蟲棲地及自然景點，白天可造訪氣勢磅礡的十分瀑布，下午轉往平溪望古瀑布步道、菁桐古道老街，賞螢之餘還能漫步古道、巡禮老街風情，一次滿足多重體驗；沿線更有「微笑山線服務據點」慢慢來咖啡，不定期舉辦植物染及天燈再生紙體驗活動。新平溪煤礦博物館及紫東社區等，皆推出結合礦業文化與在地風情的賞螢行程，透過電話或線上報名參加。這些活動不僅適合親子同行，更能讓遊客在點點螢光中認識地方特色與礦業歷史，增添溫暖人文溫度。此外，土城桐花公園賞螢步道，白天可欣賞近百株桐花樹形成的「5月雪」美景與翩翩蝶舞，夜晚則轉為螢火蟲復育區的浪漫舞台。

新北市政府觀光旅遊局長楊宗珉表示，春季夜晚微涼宜人，正是親近自然、學習生態的最佳時機。他也貼心提醒民眾，賞螢時請穿著長袖長褲搭配布鞋或雨鞋，使用手電筒務必套上紅色玻璃紙，以免干擾螢火蟲發光；切勿捕捉或帶走螢火蟲，並避免踩踏草地，方能守護這些閃閃發亮的「火金姑」永續繁殖的自然環境。建議大家優先參與在地導覽行程，不僅安全更有保障，還能從專業導覽員口中了解螢火蟲習性與棲地營造知識，收穫更豐富動人的賞螢體驗。

聚傳媒

登山步道 賞螢 螢火蟲

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