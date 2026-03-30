快訊

伊朗證實革命衛隊海軍司令傷重不治 誓言不徹底消滅敵軍不罷休

外媒爆伊朗金庫藏亞洲！開戰後石油收入翻倍 油輪通行荷莫茲內幕見光

聽新聞
0:00 / 0:00

影／北投製片廠整建營運移轉 台北市府與朱宗慶樂團簽署合作啟動

攝影中心／ 記者陳正興／台北採訪即時報導
「台北市北投製片廠整建營運移轉(ROT)合作啟動」宣告記者會下午舉行，由台北市長蔣萬安（後左三）和朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶（後右三）共同簽署合作啟動簽名板後，兩人相互握手致意。記者陳正興／攝影
「台北市北投製片廠整建營運移轉(ROT)合作啟動」宣告記者會下午舉行，由台北市長蔣萬安（後左三）和朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶（後右三）共同簽署合作啟動簽名板後，兩人相互握手致意。記者陳正興／攝影

台北市政府下午舉辦「台北市北投製片廠整建營運移轉(ROT)合作啟動」宣告記者會，由台北市長蔣萬安和朱宗慶打擊樂團舉辦藝術總監朱宗慶共同簽署合作啟動簽名板，期待未來透過公私協力，讓北投製片廠成為影視創作、藝術教育與文化體驗的重要據點，持續帶動地方發展與城市文化能量。

台北市長蔣萬安在致詞時，感謝朱宗慶老師在藝術上的貢獻外，也表示這次北投製片廠ROT案的推動，不僅是空間活化的里程碑，更象徵台北市在文化產業與藝術教育融合上的新篇章。期待未來透過雙方合作，讓北投製片廠成為培育創意人才、促進影視音文化發展與市民共享藝術的文化基地，讓歷史場域再現光彩，帶動在地文化與城市觀光發展。用這為起點，攜手打造更具活力與國際視野的文化首都。

「台北市北投製片廠整建營運移轉(ROT)合作啟動」宣告記者會下午舉行，由台北市長蔣萬安（左）和朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶（右）共同簽署合作啟動簽名板。記者陳正興／攝影
「台北市北投製片廠整建營運移轉(ROT)合作啟動」宣告記者會下午舉行，由台北市長蔣萬安（左）和朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶（右）共同簽署合作啟動簽名板。記者陳正興／攝影

「台北市北投製片廠整建營運移轉(ROT)合作啟動」宣告記者會下午舉行，由台北市長蔣萬安（左）和朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶（右）在簽署合作啟動簽名板後，朱宗慶獻上鼓棒製作的花束。記者陳正興／攝影
「台北市北投製片廠整建營運移轉(ROT)合作啟動」宣告記者會下午舉行，由台北市長蔣萬安（左）和朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶（右）在簽署合作啟動簽名板後，朱宗慶獻上鼓棒製作的花束。記者陳正興／攝影

「台北市北投製片廠整建營運移轉(ROT)合作啟動」宣告記者會下午舉行，台北市長蔣萬安致詞。記者陳正興／攝影
「台北市北投製片廠整建營運移轉(ROT)合作啟動」宣告記者會下午舉行，台北市長蔣萬安致詞。記者陳正興／攝影

「台北市北投製片廠整建營運移轉(ROT)合作啟動」宣告記者會下午舉行，朱宗慶樂團現場表演，帶動氣氛。記者陳正興／攝影
「台北市北投製片廠整建營運移轉(ROT)合作啟動」宣告記者會下午舉行，朱宗慶樂團現場表演，帶動氣氛。記者陳正興／攝影

「台北市北投製片廠整建營運移轉(ROT)合作啟動」宣告記者會下午舉行，朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶致詞。記者陳正興／攝影
「台北市北投製片廠整建營運移轉(ROT)合作啟動」宣告記者會下午舉行，朱宗慶打擊樂團藝術總監朱宗慶致詞。記者陳正興／攝影

文化 藝術 朱宗慶

延伸閱讀

陳重文疑「自創標案」施壓動物園排遺標案...蔣萬安說話了

黨中央與盧秀燕軍購預算不同調 蔣萬安這樣說

鄭習會能為2026加分？蔣萬安用關鍵8個字回應

《游於藝》閉幕展讓宋潮「活」起來 6校聯手「穿越」掀藝術熱潮

相關新聞

中央地方合作完成疏左堤防工程 綠委：我討的、跟地方沒關係

「二重疏洪道左岸加高工程」今年2月完工，包括新北市長侯友宜、民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧都感謝中央、地方合作完成重要工程，不過民進黨立委林淑芬在今天完工典禮的市府簡報時間，聽到市府感謝委員「幫忙」，站出來打斷簡報強調「你都胡說，我討的，不是幫忙，是我討的，跟地方沒關係」，讓場面一度尷尬。

北投製片廠朱宗慶進駐 蔣萬安曝2原因想二三寶學打擊樂反應超熱烈

歷經多年流標，北投製片廠ROT案由朱宗慶打擊樂團取得最優申請人，市長蔣萬安今與創辦人朱宗慶宣布合作啟動。蔣致詞脫口說「有沒有機會讓二寶、三寶學打擊樂？」讓三歲、五歲小男生學打擊樂可以發洩精力，還有每一個表演的音樂家都看來好快樂！蔣萬安一說，馬上台下高呼「歡迎」。

蘆洲排水整治成效遭質疑…漂浮物與異味惹民怨 議員促強化監測管理

新北市蘆洲區三大排水幹線整治成效引發質疑，有民眾反映成蘆抽水站周邊出現不明漂浮物與惡臭、蚊蟲孳生。對此，新北市水利局表示，該處為抽水站前池，平時維持常態水位並每日抽水加速排水，針對漂浮物將協請環保局加強稽查釐清來源。

八里焚化廠閒置空間活化 健身設施4月1日啟用

新北市八里區再添運動空間，位於八里焚化廠內溫水游泳池2樓的閒置通行空間，在地方民代積極爭取下完成整修，將於4月1日正式對外開放，提供在地居民使用，盼補足當地運動設施不足問題，打造更完善的健康生活環境。

Threads熱搜浪漫花海 新北河濱「苦楝花雨」限時盛開

春意漸濃，新北河濱公園迎來苦楝花盛開的季節。近日在社群平台 Threads 上，一則關於「板橋蝴蝶公園苦楝樹」的貼文引發網友熱烈討論與轉發，淡紫色的迷幻花海搭配河岸景致，成為今年春季受矚目的隱藏版打卡聖地。

卡關5年！淡海輕軌二期 新北促中央速核定

淡江大橋預計五月通車，新北市府同步推動淡海輕軌二期先期工程，進度達百分之三十六點五、略為超前，預計三月底完成關鍵軌道鋪設，銜接大橋交通動線。市長侯友宜昨視察工區，也對中央喊話，呼籲加速核定淡海二期、八里輕軌計畫，避免進度延宕影響後續施工與整體路網。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。