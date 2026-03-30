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影／北投製片廠整建營運移轉 台北市府與朱宗慶樂團簽署合作啟動
台北市政府下午舉辦「台北市北投製片廠整建營運移轉(ROT)合作啟動」宣告記者會，由台北市長蔣萬安和朱宗慶打擊樂團舉辦藝術總監朱宗慶共同簽署合作啟動簽名板，期待未來透過公私協力，讓北投製片廠成為影視創作、藝術教育與文化體驗的重要據點，持續帶動地方發展與城市文化能量。
台北市長蔣萬安在致詞時，感謝朱宗慶老師在藝術上的貢獻外，也表示這次北投製片廠ROT案的推動，不僅是空間活化的里程碑，更象徵台北市在文化產業與藝術教育融合上的新篇章。期待未來透過雙方合作，讓北投製片廠成為培育創意人才、促進影視音文化發展與市民共享藝術的文化基地，讓歷史場域再現光彩，帶動在地文化與城市觀光發展。用這為起點，攜手打造更具活力與國際視野的文化首都。
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