快訊

0330-0405「血型+生肖」財運TOP5！A型1動物「順到讓人羨慕」：賺錢機會自動上門

祝福「鄭習會」趙少康：能讓北京承諾「1事」就史上留名了

注意！華航明起「行動電源限帶2顆」 7家台灣國籍航空公司新規一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

蘆洲排水整治成效遭質疑…漂浮物與異味惹民怨 議員促強化監測管理

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市蘆洲區三大排水幹線整治成效引發質疑，有民眾反映成蘆抽水站周邊出現不明漂浮物與惡臭、蚊蟲孳生。記者張策／攝影
新北市蘆洲區三大排水幹線整治成效引發質疑，有民眾反映成蘆抽水站周邊出現不明漂浮物與惡臭、蚊蟲孳生。記者張策／攝影

新北市蘆洲區三大排水幹線整治成效引發質疑，有民眾反映成蘆抽水站周邊出現不明漂浮物與惡臭、蚊蟲孳生。對此，新北市水利局表示，該處為抽水站前池，平時維持常態水位並每日抽水加速排水，針對漂浮物將協請環保局加強稽查釐清來源。

臉書粉專「我是蘆洲人 LoveLuzhou」昨發文指出，蘆洲醫院預定地位於成蘆抽水站（成蘆橋）附近，周邊另有三重果菜批發市場及大台北集貨場設於蘆洲抽水站旁，兩處抽水站距離僅約650公尺。該粉專並引用AI回覆表示，蘆洲主要排水系統包括蘆洲排水幹線、水湳排水幹線及鴨母港溝，其中蘆洲排水幹線為區內重要雨水排出口，近期已進行整治與優化。但現場仍可見大量不明漂浮物，並伴隨明顯異味，質疑污染來源及整治成效，該粉專並直言，當地水質與異味問題「幾乎沒有改善」，甚至形容僅在「嚴重與更嚴重之間擺盪」，反映居民對整治成效的高度不滿。

貼文進一步指出，既然為主要雨水排放出口且已完成優化工程，仍出現漂浮物與惡臭情形，令人質疑污染物來源為何，以及是否已對周邊環境造成影響，甚至導致蚊蟲孳生問題。

水利局回應，市府每年皆協請區公所針對成蘆抽水站周邊雨水下水道及大排辦理清淤與環境維護；抽水站受潮汐影響，依機制每日運作抽水，以降低水位並加速排放，藉此減少髒污累積，漂流物的部分將協請環保局加強稽查並釐清來源。

新北市議員顏蔚慈表示，蘆洲大排及鴨母港溝整體環境近年雖有改善，但近期因降雨分布不均與氣溫上升，可能導致水體惡化與蚊蟲孳生，市府應強化側溝及排水系統巡檢清疏，並導入智慧監測技術，及早掌握異味來源。

另一名議員黃桂蘭則指出，經水利局初步查證，該漂浮物並非正常物質，將請環保局進行採樣化驗，釐清成分與來源。她強調，排水整治不能只停留在短期優化，後續管理與監測才是關鍵，將持續追蹤改善情形。

新北市蘆洲區三大排水幹線整治成效引發質疑，有民眾反映成蘆抽水站周邊出現不明漂浮物與惡臭、蚊蟲孳生。圖／臉書粉專「我是蘆洲人 LoveLuzhou」提供
新北市蘆洲區三大排水幹線整治成效引發質疑，有民眾反映成蘆抽水站周邊出現不明漂浮物與惡臭、蚊蟲孳生。圖／臉書粉專「我是蘆洲人 LoveLuzhou」提供

新北市蘆洲區三大排水幹線整治成效引發質疑，有民眾反映成蘆抽水站周邊出現不明漂浮物與惡臭、蚊蟲孳生。圖／臉書粉專「我是蘆洲人 LoveLuzhou」提供
新北市蘆洲區三大排水幹線整治成效引發質疑，有民眾反映成蘆抽水站周邊出現不明漂浮物與惡臭、蚊蟲孳生。圖／臉書粉專「我是蘆洲人 LoveLuzhou」提供

新北市蘆洲區三大排水幹線整治成效引發質疑，有民眾反映成蘆抽水站周邊出現不明漂浮物與惡臭、蚊蟲孳生。圖／臉書粉專「我是蘆洲人 LoveLuzhou」提供
新北市蘆洲區三大排水幹線整治成效引發質疑，有民眾反映成蘆抽水站周邊出現不明漂浮物與惡臭、蚊蟲孳生。圖／臉書粉專「我是蘆洲人 LoveLuzhou」提供

新北市蘆洲區三大排水幹線整治成效引發質疑，有民眾反映成蘆抽水站周邊出現不明漂浮物與惡臭、蚊蟲孳生。圖／臉書粉專「我是蘆洲人 LoveLuzhou」提供
新北市蘆洲區三大排水幹線整治成效引發質疑，有民眾反映成蘆抽水站周邊出現不明漂浮物與惡臭、蚊蟲孳生。圖／臉書粉專「我是蘆洲人 LoveLuzhou」提供

新北市蘆洲區三大排水幹線整治成效引發質疑，有民眾反映成蘆抽水站周邊出現不明漂浮物與惡臭、蚊蟲孳生。圖／臉書粉專「我是蘆洲人 LoveLuzhou」提供
新北市蘆洲區三大排水幹線整治成效引發質疑，有民眾反映成蘆抽水站周邊出現不明漂浮物與惡臭、蚊蟲孳生。圖／臉書粉專「我是蘆洲人 LoveLuzhou」提供

水利局 環保局

延伸閱讀

竹南鎮龍鳳漁港也冒藍眼淚 苗縣府：派員監測水質

拚去化！台南六塊寮土方轉填永康 雲林續清11萬噸堆置垃圾

學童被咬成「紅豆冰」 校方稱清明連假再噴藥⋯家長氣炸

宜蘭礁溪農田排水溝 發現發黑陳年油垢 環局加強稽查

相關新聞

中央地方合作完成疏左堤防工程 綠委：我討的、跟地方沒關係

「二重疏洪道左岸加高工程」今年2月完工，包括新北市長侯友宜、民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧都感謝中央、地方合作完成重要工程，不過民進黨立委林淑芬在今天完工典禮的市府簡報時間，聽到市府感謝委員「幫忙」，站出來打斷簡報強調「你都胡說，我討的，不是幫忙，是我討的，跟地方沒關係」，讓場面一度尷尬。

蘆洲排水整治成效遭質疑…漂浮物與異味惹民怨 議員促強化監測管理

新北市蘆洲區三大排水幹線整治成效引發質疑，有民眾反映成蘆抽水站周邊出現不明漂浮物與惡臭、蚊蟲孳生。對此，新北市水利局表示，該處為抽水站前池，平時維持常態水位並每日抽水加速排水，針對漂浮物將協請環保局加強稽查釐清來源。

八里焚化廠閒置空間活化 健身設施4月1日啟用

新北市八里區再添運動空間，位於八里焚化廠內溫水游泳池2樓的閒置通行空間，在地方民代積極爭取下完成整修，將於4月1日正式對外開放，提供在地居民使用，盼補足當地運動設施不足問題，打造更完善的健康生活環境。

Threads熱搜浪漫花海 新北河濱「苦楝花雨」限時盛開

春意漸濃，新北河濱公園迎來苦楝花盛開的季節。近日在社群平台 Threads 上，一則關於「板橋蝴蝶公園苦楝樹」的貼文引發網友熱烈討論與轉發，淡紫色的迷幻花海搭配河岸景致，成為今年春季受矚目的隱藏版打卡聖地。

卡關5年！淡海輕軌二期 新北促中央速核定

淡江大橋預計五月通車，新北市府同步推動淡海輕軌二期先期工程，進度達百分之三十六點五、略為超前，預計三月底完成關鍵軌道鋪設，銜接大橋交通動線。市長侯友宜昨視察工區，也對中央喊話，呼籲加速核定淡海二期、八里輕軌計畫，避免進度延宕影響後續施工與整體路網。

星期評論／不讓侯加分？ 中央自扯後腿

淡江大橋將在五月通車，作為北台灣重要交通節點，外界原期待能帶動淡水、八里整體路網升級。然而，與大橋銜接的淡海輕軌第二期、八里輕軌計畫，卻仍卡在行政院，淡海二期審議逾五年，而八里輕軌可行性研究亦送審六年、歷經十三次退件待核定，形成「橋將通車、軌道卻未動」的尷尬局面。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。