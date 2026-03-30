蘆洲排水整治成效遭質疑…漂浮物與異味惹民怨 議員促強化監測管理

新北市蘆洲區三大排水幹線整治成效引發質疑，有民眾反映成蘆抽水站周邊出現不明漂浮物與惡臭、蚊蟲孳生。對此，新北市水利局表示，該處為抽水站前池，平時維持常態水位並每日抽水加速排水，針對漂浮物將協請環保局加強稽查釐清來源。

臉書粉專「我是蘆洲人 LoveLuzhou」昨發文指出，蘆洲醫院預定地位於成蘆抽水站（成蘆橋）附近，周邊另有三重果菜批發市場及大台北集貨場設於蘆洲抽水站旁，兩處抽水站距離僅約650公尺。該粉專並引用AI回覆表示，蘆洲主要排水系統包括蘆洲排水幹線、水湳排水幹線及鴨母港溝，其中蘆洲排水幹線為區內重要雨水排出口，近期已進行整治與優化。但現場仍可見大量不明漂浮物，並伴隨明顯異味，質疑污染來源及整治成效，該粉專並直言，當地水質與異味問題「幾乎沒有改善」，甚至形容僅在「嚴重與更嚴重之間擺盪」，反映居民對整治成效的高度不滿。

貼文進一步指出，既然為主要雨水排放出口且已完成優化工程，仍出現漂浮物與惡臭情形，令人質疑污染物來源為何，以及是否已對周邊環境造成影響，甚至導致蚊蟲孳生問題。

水利局回應，市府每年皆協請區公所針對成蘆抽水站周邊雨水下水道及大排辦理清淤與環境維護；抽水站受潮汐影響，依機制每日運作抽水，以降低水位並加速排放，藉此減少髒污累積，漂流物的部分將協請環保局加強稽查並釐清來源。

新北市議員顏蔚慈表示，蘆洲大排及鴨母港溝整體環境近年雖有改善，但近期因降雨分布不均與氣溫上升，可能導致水體惡化與蚊蟲孳生，市府應強化側溝及排水系統巡檢清疏，並導入智慧監測技術，及早掌握異味來源。

另一名議員黃桂蘭則指出，經水利局初步查證，該漂浮物並非正常物質，將請環保局進行採樣化驗，釐清成分與來源。她強調，排水整治不能只停留在短期優化，後續管理與監測才是關鍵，將持續追蹤改善情形。

新北市蘆洲區三大排水幹線整治成效引發質疑，有民眾反映成蘆抽水站周邊出現不明漂浮物與惡臭、蚊蟲孳生。圖／臉書粉專「我是蘆洲人 LoveLuzhou」提供

新北市蘆洲區三大排水幹線整治成效引發質疑，有民眾反映成蘆抽水站周邊出現不明漂浮物與惡臭、蚊蟲孳生。圖／臉書粉專「我是蘆洲人 LoveLuzhou」提供

新北市蘆洲區三大排水幹線整治成效引發質疑，有民眾反映成蘆抽水站周邊出現不明漂浮物與惡臭、蚊蟲孳生。圖／臉書粉專「我是蘆洲人 LoveLuzhou」提供

新北市蘆洲區三大排水幹線整治成效引發質疑，有民眾反映成蘆抽水站周邊出現不明漂浮物與惡臭、蚊蟲孳生。圖／臉書粉專「我是蘆洲人 LoveLuzhou」提供