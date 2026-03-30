圓山會展中心無史前文化堆積層位 北市評估開發

台北市文資會議今天審查通過圓山會展專用特定區文化資產調查（發掘）計畫成果報告書案，確認無史前文化堆積層位。產發局會後表示，後續將進行作為會展使用的開發可行性評估。

台北市政府古蹟歷史建築紀念建築聚落建築群考古遺址史蹟及文化景觀審議會召開第191次會議，其中一案審查「圓山會展專用特定區文化資產調查（發掘）計畫成果報告書案」，在15人出席、15人同意下通過。

根據審議案資料，文化部研訂「國定圓山考古遺址保存計畫」，而圓山會展專用特定區位在國定圓山考古遺址指定範圍的周邊，為「潛在考古遺址」範圍，管理單位台北市產發局為了釐清所處區位的文資現況、規劃未來開發方向，由現行使用單位財團法人台北市會展產業發展基金會辦理調查（發掘）計畫送審。

其次，此案申請書及計畫書經審議會第186次會議審查通過，文化局114年11月5日同意核准，但後續調查期間發現疑有日治時期地層與結構，文化局同年12月15日辦理現勘，結論為此區確認無史前文化堆積層位。

負責調查的月湖文化實業公司會中說明，中山北路範圍之前已做過調查，不再評估，這次主要評估中山足球場周邊，開挖深度達圓山遺址存在深度，僅近代人類用品，無圓山遺址、沒有複雜歷史層位。

圓山會展中心位在中山足球場，腹地6公頃，曾傳出是輝達座落台北市的選擇地之一。會後，台北市產發局說，後續將進行開發可行性評估及整體規劃作業，作為民生、消費性會展使用。

產發局說明，相對於南港、信義展館主要是科技、國際會展等定位，搭配圓山花博園區作為展覽及活動場域、新創空間、市民休憩等多元使用，圓山會展中心偏向中小型民生、消費展場之用，後續將在兼顧文化資產保存的前提下評估未來發展，提升使用效益。