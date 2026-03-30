中央地方合作完成疏左堤防工程 綠委：我討的、跟地方沒關係

「二重疏洪道左岸加高工程」今年2月完工，包括新北市長侯友宜、民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧都感謝中央、地方合作完成重要工程，不過民進黨立委林淑芬在今天完工典禮的市府簡報時間，聽到市府感謝委員「幫忙」，站出來打斷簡報強調「你都胡說，我討的，不是幫忙，是我討的，跟地方沒關係」，讓場面一度尷尬。

今天舉行完工典禮，包括侯友宜、林淑芬、蘇巧慧、國民黨立委洪孟楷、新北市議員李宇翔、陳明義、宋明宗與地方里長都到場。

典禮先由水利局長宋德仁簡報，他提到工程真的要大力感謝水利署長，跟水利署全額補助工程費15.24議員，他指出，當初這個計畫原來是要在五股新市鎮計畫去開發與新建，但水利署覺得這個建設非常重要，包括幾位林淑芬立委、洪孟楷立委、蘇巧慧立委都有幫忙。

不過話說至此，坐在台下的林淑芬站起來直呼「什麼幫忙」、「你都胡說，我討的，不是幫忙，是我討的，跟地方沒關係」，讓場面一度尷尬。

侯友宜說，整個防洪堤防在中央權管底下，中央是跟地方一起共同努力來面對、一起解決，他樂見中央、地方合作，解決我們五股地方這個防洪的整體的計畫的完成。

林淑芬致詞時說，堤防加高工程在2010年就核定，當時市府說要自己做，但都沒有做，好幾次颱風來，蘆洲堤防有10米，這邊只有六米，若溢堤會跑到五股，她才會多次透過預算主議決與質詢，最後在前行政院長蘇貞昌任內承諾全額補助。

林淑芬說，老實說「是我提案的，蘇貞昌院長核定的」，我們也很感謝市政府全面來施作，但是要還原事實。

林淑芬也提到，堤防提高外水不能進來，但是「內水」也要排出去，所以內水改善計畫也很重要，所以五股坑溪、觀音坑溪，還有一些內水堤防沒有加高，可能導致自己裡面的水淹我們自己，前瞻預算也都核定給新北市府，內水整治計畫也拖了很多年，拜託市府與水利署要加速。

林淑芬也提到一號月堤道「死亡彎道」問題，危險依然存在，拜託市長在卸任前，能夠改善這個安全。林淑芬致詞過程也引發台下國民黨議員陳明義不滿。

宋德仁見林淑芬說完後，再次上台補充，委員剛剛那個再解釋一下，觀音坑溪、五股坑溪「不是內水、是外水」，主要是那一段堤防變成現在有個缺口，治理計畫水利署很幫忙，五股坑溪已經核定，觀音坑溪還在審核中。

宋德仁說，五股的里長都很清楚，我們現在沒有內水的問題，我們這幾年整治下來幾乎已經沒有什麼積、淹水問題，所以內水沒有問題，我們還是把外水弄好，謝謝。

國民黨立委洪孟楷說，林淑芬委員之前有為這個工程發聲，都有記錄可循，不能抹煞她的努力，但這筆15億多經費，也是地方發包與施工，地方的努力也絕對看得出來，河川整治不可能只管自己的河，不需要都講說什麼功勞就是中央或是地方，這件工程是中央與地方一條心為五股人打拚的最好範例。