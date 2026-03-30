疏左加高工程完工 蘇巧慧：中央、地方合作提升大台北防洪韌性

二重疏洪道左岸加高工程完工，民進黨新北市長參選人、立委蘇巧慧表示，在立委林淑芬、吳秉叡和她多年積極爭取下，工程2019年由時任行政院長蘇貞昌核定，總經費15.24億元中央全額補助，感謝新北市府團隊共同努力，讓工程在2022年順利標出，今年2月完工。中央和地方通力合作，不只提升五股地區的防洪韌性，更是完成大台北地區防洪工程的重要里程碑，「這不只是一個堤防加高的工程，更是對在地市民生活保障的承諾。」

蘇巧慧說，過去二重疏洪道左右兩岸防洪標準不一，在五股的左岸堤防只有6米高，這次在中央大力支持、地方協力幫助下，將堤防加高到10米，對齊右岸（三重、蘆洲）堤防高度，將五股地區從原本的20年防洪頻率保護提升為200年，不只讓五股地區市民生活更安心，也為大台北地區的防洪體系立下新的里程碑。

蘇巧慧提到，除中央支持、地方協力，她也要特別感謝第一線的施工團隊和台電、自來水公司及各單位通力合作，施工期間排除多次管線障礙，讓工程得以順利完成。

蘇巧慧說，市政就是一棒接一棒，20幾年前的二重疏洪道本來是一片荒煙蔓草，後來經過整治，設置自行車道，變成占地400公頃、大台北地區最大的都會河濱公園。

而五股疏左地區過去也曾是洪水平原管制區，後來完成相關堤防設施解禁，才造就今日的五股洲子洋重畫區，未來她也會持續努力，讓五股市民生活更好，讓二重疏洪道河濱的公園更美麗。