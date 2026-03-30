洪水平原管制解禁跨大步 五股疏左堤防加高完工

五股地區長期受到洪水平原管制影響難開發。中央水利署委託新北市府代辦的「二重疏洪道左岸加高工程」今年2月完工。新北市長侯友宜今天出席完工典禮表示，疏左工程完工補強五股地區長年以來的防洪不足問題，堤防加高至與右岸三重、蘆洲齊高，防洪標準正式對齊，讓洪水平原管制解禁「跨出一大步」，接下的五股坑溪、觀音坑溪整治計畫，蘆洲垃圾山清除，與後方的社子島計畫還有賴中央與雙北一起努力。

侯友宜致詞時表示，二重疏洪道是大台北地區防洪的重中之重，過去左右兩岸的防洪標準不一，面對近年來極端氣候屢創強降雨紀錄，地方防汛壓力日益沉重。

侯友宜說，透過中央與地方合作，由水利署投入約15.24億元，委託新北市府團隊辦理加高工程，這不只是一座堤防，更是市府給在地鄉親的一道安全防護網，完工後將大幅降低五股、洲子洋地區的溢淹風險，讓大家能安心居住、安居樂業。

水利局長宋德仁指出，工程歷時逾3年，施工範圍長達3.8公里，首先克服現場地質條件及高架道路淨高受限，在不影響台64線公路橋梁墩柱的情況下，採低淨高機具及地質改良工法施作多達1038支基樁。

同時還須避免破壞地下汙水管線、高壓電塔及抽水站供電設備等既有設施，施工團隊與台電公司、自來水公司及光纖業者等各大管線機構協商排除管線障礙多達數十次。

宋德仁說，在建構土堤需土多達8萬餘方的條件下，順利媒合水利署及市轄其他公共工程出土土方，大幅節省公帑概估達3千萬餘元；另在1號越堤道及5號越堤道施工期間，更需維持道路與自行車動線通行，透過分階段交維、夜間施工及大量人力投入，確保交通順暢並如期如質完工，展現工程團隊克難推進的執行力。

水利局說，疏左工程完工將防洪標準提升200年，紓解民眾對洪患憂慮，配合工程完工整合堤前空間，共設置6處越堤爬梯及1處越堤斜坡道，並保留洲子洋人行陸橋，優化堤前照明及鋪面，串連五股濕地及高灘地各項公園設施。

水利局也已配合交通局完成號誌與標線的優化調整，呼籲用路人行經1號越堤道及5號越堤道時，請務必留意交通動線與號誌配置，並遵守速限通行。

當初大台北地區防洪不符需求，中央將五股到台北社子島區域畫為洪水平原管制區作為滯洪使用，但隨著大台北不斷開發，洪水平原管制嚴重限制地方發展，雙北都在檢討兩地都市計畫，但管制若無法解除，新訂擴大五股都市計畫即便審議通過，仍無法發布實施。

當初要求的解禁條件，除疏左加高工程，還要完成三重、蘆洲河底垃圾清除，五股坑溪、觀音坑溪整治，與北市社子島堤防加高。

水利局表示，五股坑溪及觀音坑溪治理計畫，堤防加高須配合防堵外水，均以「二重疏洪道200年重現期距」EL.10公尺為防洪標準，從匯流口處一路向上游延伸；五股坑溪治理計畫已於今年2月9日經濟部公告，觀音坑溪持續送水利署審議中。

而蘆洲垃圾山清除，目前尚有經費龐大、環境影響（交通、空汙、噪音、水質、生態）、垃圾收容等問題，目前持續於經濟部水利署召開的大台北防洪2.0會議中研議。

二重疏洪道左岸加高工程今天舉行完工典禮。記者葉德正／攝影