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八里焚化廠閒置空間活化 健身設施4月1日啟用

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市議員陳偉杰爭取活化八里焚化廠閒置空間，打造健身設施供民眾使用。圖／陳偉杰提供
新北市議員陳偉杰爭取活化八里焚化廠閒置空間，打造健身設施供民眾使用。圖／陳偉杰提供

新北市八里區再添運動空間，位於八里焚化廠內溫水游泳池2樓的閒置通行空間，在地方民代積極爭取下完成整修，將於4月1日正式對外開放，提供在地居民使用，盼補足當地運動設施不足問題，打造更完善的健康生活環境。

新北市議員陳偉杰指出，受限相關法規，八里地區短期內難以設置大型運動中心，因此持續向市府爭取活化既有空間，最終將原本閒置區域改造為小型健身場域，歷經設備引進與環境整建後，已具備基本運動功能。他說，從空調系統到場館照明均全面更新，希望讓民眾在安全、舒適的環境中運動。

此次場館引進多項體健設備，包括跑步機、電動爬梯等心肺訓練器材，以及深蹲架、胸背訓練機、高拉滑輪與多功能重量訓練設備等，並設置身體組成分析儀，供民眾掌握個人健康數據。陳偉杰表示，器材配置兼顧一般民眾與有健身需求族群，盼提升使用率。

在環境改善方面，場館已完成中央空調系統建置，並更新照明與空間隔間，提升整體明亮度與通風品質。陳偉杰說，過去閒置空間較為封閉，如今透過整修後轉型為可使用場域，「看到空間重新被利用，內心充滿感動。」

場館自4月1日起開放，營運時間為每周二至周日，上午9時至11時30分、下午1時至晚間8時30分，周一休館。陳偉杰呼籲，為維護設備品質，入場民眾須穿著乾淨運動鞋並攜帶毛巾。

新北市議員陳偉杰爭取活化八里焚化廠閒置空間，打造健身設施供民眾使用。圖／陳偉杰提供
新北市議員陳偉杰爭取活化八里焚化廠閒置空間，打造健身設施供民眾使用。圖／陳偉杰提供

新北市議員陳偉杰（右一）爭取活化八里焚化廠閒置空間，打造健身設施供民眾使用。圖／陳偉杰提供
新北市議員陳偉杰（右一）爭取活化八里焚化廠閒置空間，打造健身設施供民眾使用。圖／陳偉杰提供

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