小草書屋重建 守護邊緣少年

全台高中職中離率攀升，深耕新北三峽的「小草書屋」昨啟動青少年職能培育基地重建工程，創辦人林峻丞說，「不能等問題發生，要趕在孩子掉進社會縫隙前，織起一張結合在地產業的安全網」，落實「早期介入」與「創生陪伴」，接住每位處風險邊緣的少年。

教育部統計，全台高中職學生「中離率」（休學與學籍喪失）連十年呈現上升趨勢，一一二學年度更衝上百分之六點九三新高，與一○三學年度百分之三點五二相比，幾乎翻倍成長。

新北去年一至四月查獲涉及刑事案件青少年嫌疑人有三九七一人，較前年一至四月增加二三五八人，涉詐欺案最多，毒品案次之，專家憂輟學到犯罪的距離只在咫尺間。

昨天是青年節，林峻丞宣布啟動書屋重建計畫，新北市前市長朱立倫、工策會總幹事謝政達、台灣地方創生基金會董事長陳美伶、新北市議員江怡臻等人出席見證。

林峻丞說，書屋重建的核心是讓屋齡超過六十年建物以全新樣貌重現，將陪伴系統從課後輔導延伸至職涯探索與能力培養，承接孩子人生中最重要的黃金十年。

多位曾在書屋成長的青年分享蛻變過程，「小宇」從迷惘少年踏上從軍之路，找到人生目標；「元元」揮別抑鬱，展現潛能成為視覺設計師。