「小兵」替數百官網抓出過時資訊
北市府有多達三、四百個官網，常被質疑部分網站沒人用、資訊未更新，具備資訊專長的替代役協助幫市府開發一套「網站檢核系統」，找出失效連結及過時資訊，降低市府人力負擔，小兵立大功。
開發系統的蕭大祐剛退伍，他說，市府網站歸屬不同局處，過去缺乏統一審核標準，局處填表單說明網站瀏覽量、有無更新，靠人力難逐一確認是否真有更新。這一套自動檢核系統，讓「爬蟲」去看網站是否有持續更新、連結是否仍有效，提供市府客觀審核標準，確保網站服務品質。
同樣剛退伍的替代役男汪文傑有感於政府部門常有委外業務，若不良廠商用舊照片回報驗收，恐造成安全疑慮，他協助市府開發圖片比對系統，強化履約管理，透過系統精進，讓不良廠商無所遁形。
曾在新加坡讀大學的陳泓宇也是資訊好手，服替代役期間，發揮資訊工程專長，協助市府開發「url.taipei」官方專屬短網址服務，不僅防詐，也讓民眾一看就能識別這是台北市府網站。
陳泓宇以新加坡經驗，建議北市府推動ＡＩ智慧城市，公部門最好也有開發系統能力的人力。他認為，台灣公務員常扮演專案管理ＰＭ角色，系統開發多是委外，新加坡有半官股科技公司，如疫情期間幫忙追蹤疫苗、數位身分證等，有一群工程師專門幫政府做公共計畫，推行效率更高。
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