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台大醫院CT檢查爆滿！恐是放射師不足所致 最新預招僅募到「個位數」

「小兵」替數百官網抓出過時資訊

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
台北教育大學畢業的蕭大祐協助北市府成功開發「網站檢核系統」，自動化掃描各機關網站，協助找出失效連結及過時資訊，同時降低人工檢查負擔。圖／北市資訊局提供
台北教育大學畢業的蕭大祐協助北市府成功開發「網站檢核系統」，自動化掃描各機關網站，協助找出失效連結及過時資訊，同時降低人工檢查負擔。圖／北市資訊局提供

北市府有多達三、四百個官網，常被質疑部分網站沒人用、資訊未更新，具備資訊專長的替代役協助幫市府開發一套「網站檢核系統」，找出失效連結及過時資訊，降低市府人力負擔，小兵立大功。

開發系統的蕭大祐剛退伍，他說，市府網站歸屬不同局處，過去缺乏統一審核標準，局處填表單說明網站瀏覽量、有無更新，靠人力難逐一確認是否真有更新。這一套自動檢核系統，讓「爬蟲」去看網站是否有持續更新、連結是否仍有效，提供市府客觀審核標準，確保網站服務品質。

同樣剛退伍的替代役男汪文傑有感於政府部門常有委外業務，若不良廠商用舊照片回報驗收，恐造成安全疑慮，他協助市府開發圖片比對系統，強化履約管理，透過系統精進，讓不良廠商無所遁形。

曾在新加坡讀大學的陳泓宇也是資訊好手，服替代役期間，發揮資訊工程專長，協助市府開發「url.taipei」官方專屬短網址服務，不僅防詐，也讓民眾一看就能識別這是台北市府網站。

陳泓宇以新加坡經驗，建議北市府推動ＡＩ智慧城市，公部門最好也有開發系統能力的人力。他認為，台灣公務員常扮演專案管理ＰＭ角色，系統開發多是委外，新加坡有半官股科技公司，如疫情期間幫忙追蹤疫苗、數位身分證等，有一群工程師專門幫政府做公共計畫，推行效率更高。

網站 替代役男 數位身分證 北市

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