熱度消退 北市替代役 中籤率高

公務員缺「公」嚴重，替代役男也是填補人力的活水。因替代役這兩年役期比常備兵多兩個月，許多役男權衡下選擇當常備兵，北市替代役中籤率從二○二三年的三成，去年破九成，申請熱度消退。

北市府表示，為讓即將步入社會，又須盡服役義務的替代役能有公共領域服務經驗，申請服役的替代役男將依據專長分發到適合的單位，北市下半年替代役申請從四月一日起開放線上申請。

北市府近三年替代役中籤率節節上升，二○二三年中籤率百分之三十五點八六；前年中籤率八十八點五六；去年中籤率百分之九十四。

兵役局副局長林春來分析，替代役役期比常備兵多兩個月，許多役男權衡下選擇當常備兵，分發單位若與所學專長相符，不僅服役期會較充實，所學專長也不會中斷。曾有替代役男主修廣告設計，兵役局請他幫忙設計兵役悠遊卡，一推出果然讓人耳目一新。

北市兵役局長李治安說，替代役制度不僅是履行國家義務，也是青年運用專長投入公共服務平台。分配役男時，會依專長與學習背景，媒合到最適合的機關以發揮最大效益。

北市資訊局公職人員多具資訊專業，平時須負荷繁重的行政業務，較難投入自主開發。北市資訊局長趙式隆提到，有替代役投入開發輔助型程式，成果超乎預期。透過任務導向，將專長導入公共服務現場，服役期間便能累積可延展的專業與公共參與經驗。