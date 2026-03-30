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台大醫院CT檢查爆滿！恐是放射師不足所致 最新預招僅募到「個位數」

熱度消退 北市替代役 中籤率高

聯合報／ 記者林麗玉／台北報導
數學系畢業的汪文傑，有感常有政府部門委外，需廠商回報驗收成果時，不肖廠商可能使用過去舊照片，造成施政風險與安全疑慮，所以他在短短替代役三個月期間，協助市府開發圖片比對系統，強化履約管理。圖／北市資訊局提供
數學系畢業的汪文傑，有感常有政府部門委外，需廠商回報驗收成果時，不肖廠商可能使用過去舊照片，造成施政風險與安全疑慮，所以他在短短替代役三個月期間，協助市府開發圖片比對系統，強化履約管理。圖／北市資訊局提供

公務員缺「公」嚴重，替代役男也是填補人力的活水。因替代役這兩年役期比常備兵多兩個月，許多役男權衡下選擇當常備兵，北市替代役中籤率從二○二三年的三成，去年破九成，申請熱度消退。

北市府表示，為讓即將步入社會，又須盡服役義務的替代役能有公共領域服務經驗，申請服役的替代役男將依據專長分發到適合的單位，北市下半年替代役申請從四月一日起開放線上申請。

北市府近三年替代役中籤率節節上升，二○二三年中籤率百分之三十五點八六；前年中籤率八十八點五六；去年中籤率百分之九十四。

兵役局副局長林春來分析，替代役役期比常備兵多兩個月，許多役男權衡下選擇當常備兵，分發單位若與所學專長相符，不僅服役期會較充實，所學專長也不會中斷。曾有替代役男主修廣告設計，兵役局請他幫忙設計兵役悠遊卡，一推出果然讓人耳目一新。

北市兵役局長李治安說，替代役制度不僅是履行國家義務，也是青年運用專長投入公共服務平台。分配役男時，會依專長與學習背景，媒合到最適合的機關以發揮最大效益。

北市資訊局公職人員多具資訊專業，平時須負荷繁重的行政業務，較難投入自主開發。北市資訊局長趙式隆提到，有替代役投入開發輔助型程式，成果超乎預期。透過任務導向，將專長導入公共服務現場，服役期間便能累積可延展的專業與公共參與經驗。

北市 北市府 替代役男 中籤率 公務員 兵役

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