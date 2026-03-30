卡關5年 淡海輕軌二期 新北促中央速核定

淡江大橋預計五月通車，新北市府同步推動淡海輕軌二期先期工程，進度達百分之三十六點五、略為超前，預計三月底完成關鍵軌道鋪設，銜接大橋交通動線。市長侯友宜昨視察工區，也對中央喊話，呼籲加速核定淡海二期、八里輕軌計畫，避免進度延宕影響後續施工與整體路網。

新北捷運局指出，淡海線二期先期工程去年六月開工，範圍自漁人碼頭站沿中正路至沙崙路段，全長約一點四公里，總經費四千一百九十萬元，拚二○二七年一月完工。目前已完成沙崙路口段植栽移植、管線及汙水人孔遷移，並進行雨水箱涵新建與軌道鋪設作業。

捷運局第一工程處主任劉心荷表示，淡海輕軌二期修正計畫自二○二○年提報，歷經路線與經費調整，其中紅毛城至淡水站段依地方意見改為河岸路線，同年十月將修正計畫送中央審議，去年十一月送審第十三次；八里輕軌可行性研究亦送審六年、歷經十三次退件，仍待核定。

侯友宜表示，淡江大橋通車在即，市府同步推動淡海輕軌二期先期工程及中正路二段、沙崙路拓寬作業，確保橋梁通車後交通能順暢銜接，相關工程涉及未來輕軌與八里線銜接，「橋要通，周邊交通一定要先到位」，先期工程就是為避免後續二次施工，影響通車後車流。

侯說，工程最大挑戰在道路拓寬需協調國有地及地下管線遷移，程序複雜，軌道鋪設介面多、施工難度高，在中央與地方努力下，已逐步克服。呼籲中央盡速核定淡海二期、八里輕軌計畫，「已經退了十三次、歷時六年，不能再拖」。

新北捷運局長李政安指出，淡海線二期是淡水整體軌道路網最後一塊拼圖，串聯淡水老街、淡海新市鎮及淡江大橋生活圈，並銜接八里線，讓新市鎮居民可直達捷運淡水站，紓解市區壅塞。

議員陳偉杰表示，淡海輕軌二期為淡水轉型關鍵，中正路二段由二十公尺拓寬至三十二至三十四公尺，有助改善交通瓶頸。議員鄭宇恩提醒，淡海二期路線貼近住宅區，須提前規畫噪音防制，避免重演三鶯線爭議。