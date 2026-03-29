淡江大橋5月通車在即 新北提前強化道路與人行環境
國際矚目的淡江大橋預計今年5月通車，新北市長侯友宜今前往視察周邊道路拓寬及人行道改善工程，強調市府已提前部署交通配套與環境整備，全面提升道路容量與人本環境，確保通車後交通順暢，並帶動淡水、八里及北海岸觀光與產業發展。
侯友宜表示，淡江大橋是北台灣重要交通建設，市府已針對周邊交通節點與瓶頸路段進行整體盤點與改善，務求在通車當下即可發揮最大效益。未來通車後，將有效紓解關渡橋長期壅塞情形，提升區域交通效率，也有助串聯觀光動線，讓市民與遊客更便利往返北海岸。
新北市工務局指出，為因應通車後車流成長，市府同步推動多項道路與人行環境改善工程，其中中正路二段51巷及沙崙路口改善案，總經費約3956萬元，透過道路拓寬與動線調整，將原本僅2車道、人行道寬約2.6公尺的道路，提升為5車道、人行道寬達7.7公尺，大幅改善行人通行空間與交通容量。
而中正路二段（51巷至觀海路）拓寬工程，全長約430公尺，投入約2775萬元，將原本僅約3.7公尺寬的單車道拓寬至最寬7.1公尺，形成雙車道配置，並同步改善人行道、排水系統及無障礙設施，完成13處電桿下地與多項障礙物移除，強化淡水地區聯外交通承載能力。
工務局長馮兆麟指出，市府自111年起即分年分段推動相關工程，目前已完成中正路二段南向道路拓寬、沙崙路機車彎改善、沙崙路口優化及中正路二段整體拓寬等5項工程。未來在通車前，也將完成沙崙路全線鋪面更新與路口優化，讓交通動線更為順暢。
新北市養工處長鄭立輝表示，近兩年針對淡水地區進行系統性改善，包括人行道優化、道路拓寬與動線調整，其中沙崙路改善投入約4800萬元，中正路二段及51巷周邊工程亦近4000萬元。考量未來重車與公車將大量經由中正路二段51巷銜接新市鎮，市府已提前將道路拓寬至約17.9公尺，並增設左轉車道，提升整體通行效率。
鄭立輝指出，工程同時整合電桿遷移、管線調整與障礙物清除，將人行道由約2.5公尺拓寬至7.7公尺，大幅提升行人安全與通行品質，並與淡江大橋及輕軌系統銜接，強化區域交通運作。
馮兆麟也坦言，工程推動過程最大挑戰在於跨機關協調與用地整合，涉及海巡署、中華電信等多個單位，前期溝通耗時甚久。他特別感謝立委洪孟楷協助與中央單位協調，促成相關單位釋出空間，讓工程得以順利推進。
此外，施工期間也面臨台電13支電桿下地工程，因缺工缺料一度影響進度，在多方協調下最終如期完成電桿遷移，確保整體工程進度不受影響。
立委洪孟楷則表示，淡江大橋周邊工程能順利推進，關鍵在於中央與地方協力合作，「地方一條心」，透過多次會議與溝通整合部會意見，讓工程能順利進行。他強調，中央與地方目標一致，都是希望工程如期完成，讓民眾早日受益。
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