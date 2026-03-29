快訊

油價狂飆撐不住！他想拿大桶子囤汽油 網嚇：恐爆炸還違法

長庚男大生遭輾重傷！三重客運總經理當面致歉 認未落實「1安全操作」

直播／民眾黨329「上凱道討公道」集會聲援柯文哲 小草動員、還有20藍委助陣

聽新聞
0:00 / 0:00

淡江大橋5月通車在即 新北提前強化道路與人行環境

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今前往視察淡江大橋周邊道路拓寬及人行道改善工程。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今前往視察淡江大橋周邊道路拓寬及人行道改善工程。記者張策／攝影

國際矚目的淡江大橋預計今年5月通車，新北市長侯友宜今前往視察周邊道路拓寬及人行道改善工程，強調市府已提前部署交通配套與環境整備，全面提升道路容量與人本環境，確保通車後交通順暢，並帶動淡水、八里及北海岸觀光與產業發展。

侯友宜表示，淡江大橋是北台灣重要交通建設，市府已針對周邊交通節點與瓶頸路段進行整體盤點與改善，務求在通車當下即可發揮最大效益。未來通車後，將有效紓解關渡橋長期壅塞情形，提升區域交通效率，也有助串聯觀光動線，讓市民與遊客更便利往返北海岸。

新北市工務局指出，為因應通車後車流成長，市府同步推動多項道路與人行環境改善工程，其中中正路二段51巷及沙崙路口改善案，總經費約3956萬元，透過道路拓寬與動線調整，將原本僅2車道、人行道寬約2.6公尺的道路，提升為5車道、人行道寬達7.7公尺，大幅改善行人通行空間與交通容量。

而中正路二段（51巷至觀海路）拓寬工程，全長約430公尺，投入約2775萬元，將原本僅約3.7公尺寬的單車道拓寬至最寬7.1公尺，形成雙車道配置，並同步改善人行道、排水系統及無障礙設施，完成13處電桿下地與多項障礙物移除，強化淡水地區聯外交通承載能力。

工務局長馮兆麟指出，市府自111年起即分年分段推動相關工程，目前已完成中正路二段南向道路拓寬、沙崙路機車彎改善、沙崙路口優化及中正路二段整體拓寬等5項工程。未來在通車前，也將完成沙崙路全線鋪面更新與路口優化，讓交通動線更為順暢。

新北市養工處長鄭立輝表示，近兩年針對淡水地區進行系統性改善，包括人行道優化、道路拓寬與動線調整，其中沙崙路改善投入約4800萬元，中正路二段及51巷周邊工程亦近4000萬元。考量未來重車與公車將大量經由中正路二段51巷銜接新市鎮，市府已提前將道路拓寬至約17.9公尺，並增設左轉車道，提升整體通行效率。

鄭立輝指出，工程同時整合電桿遷移、管線調整與障礙物清除，將人行道由約2.5公尺拓寬至7.7公尺，大幅提升行人安全與通行品質，並與淡江大橋及輕軌系統銜接，強化區域交通運作。

馮兆麟也坦言，工程推動過程最大挑戰在於跨機關協調與用地整合，涉及海巡署、中華電信等多個單位，前期溝通耗時甚久。他特別感謝立委洪孟楷協助與中央單位協調，促成相關單位釋出空間，讓工程得以順利推進。

此外，施工期間也面臨台電13支電桿下地工程，因缺工缺料一度影響進度，在多方協調下最終如期完成電桿遷移，確保整體工程進度不受影響。

立委洪孟楷則表示，淡江大橋周邊工程能順利推進，關鍵在於中央與地方協力合作，「地方一條心」，透過多次會議與溝通整合部會意見，讓工程能順利進行。他強調，中央與地方目標一致，都是希望工程如期完成，讓民眾早日受益。

新北市長侯友宜（後排左三）今前往視察淡江大橋周邊道路拓寬及人行道改善工程。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（後排左三）今前往視察淡江大橋周邊道路拓寬及人行道改善工程。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（左三）今前往視察淡江大橋周邊道路拓寬及人行道改善工程。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（左三）今前往視察淡江大橋周邊道路拓寬及人行道改善工程。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今前往視察淡江大橋周邊道路拓寬及人行道改善工程。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今前往視察淡江大橋周邊道路拓寬及人行道改善工程。記者張策／攝影

新北市工務局因應淡江大橋通車後車流成長，市府同步推動多項道路與人行環境改善工程。記者張策／攝影
新北市工務局因應淡江大橋通車後車流成長，市府同步推動多項道路與人行環境改善工程。記者張策／攝影

侯友宜 人行道 淡江大橋

延伸閱讀

淡江大橋將通車 淡海輕軌二期卡關逾5年 侯促中央速核定

嘉義市牛稠溪環快東段2026年底通車 結合防災大幅提升4倍排洪效益

拚2028完工！高雄楠梓園區將添3聯外道紓解車流

高雄第三園區聯外交通整體工程動土 卓揆：打造南部 AI 智慧城市

相關新聞

淡江大橋將通車 淡海輕軌二期卡關逾5年 侯促中央速核定

淡江大橋預計5月通車，新北市同步推動淡海輕軌二期先期工程，目前進度達36.5%、略為超前，預計3月底完成關鍵軌道鋪設，銜接大橋交通動線。新北市長侯友宜今視察工區表示，周邊交通工程須提前到位，並呼籲中央加速核定淡海二期與八里輕軌計畫，避免影響後續施工與整體路網銜接。

獨／小兵立大功！缺「公」人力不足...北市替代役助解市政痛點

公務員缺「公」嚴重，其中台北市目前缺「公」高達22.1%，居地方之冠，最近北市府有多位替代役，服兵役期間短短3個月，針對市府需求，藉專長開發網站檢核、圖片比對與市府短網址系統，幫忙解決人力等市政痛點。目前三成果已完成核心功能，上半年將落地實作。

近三年錄取率曝...服兵役也能發揮專長 北市替代役4月起申請

根據台北市近3年役男申請服替代役統計，112年1146人申請，411人錄取，中籤率35.86%；113年612人申請，542人錄取， 中籤率88.56%；114年483人申請，454人錄取 ，中籤率94%。

北市數百個官網常被抓包資訊過時 替代役開發系統解人力負擔

光台北市政府就有三、四百個大大小小網站，常被民代質疑，有的網站根本沒人用、資訊未更新等，日前退伍的替代役蕭大祐幫市府成功開發「網站檢核系統」，自動化掃描各機關網站，協助找出失效連結及過時資訊，降低人工檢查負擔，目前已成市府監理流程的重要環節。

北市看好輝達效應砸20億 洲美國小將復校

輝達海外總部將進駐北士科，預期帶來大量人口，地方憂心就學需求不足，台北市長蔣萬安昨出席洲美國小籌備處揭牌典禮，宣布洲美國小重生，預計投入廿億興建，以「雙語、ＡＩ、樂活、永續」為教育主軸，並規畫洲美國中，因應輝達落腳首都的教育需求。

洲美國小設海外攬才班 照顧外籍員工子女

隨北士科發展，可預期大批外籍員工子女來台就讀，地方呼籲彈性學制，讓學子未來到國外求學也能銜接，吸引更多人才願意舉家來台發展。教育局指出，洲美國小將設海外攬才專班，將參考國外教材，讓學子未來返回母國，可以銜接原國家學制。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。