淡江大橋5月通車在即 新北提前強化道路與人行環境

國際矚目的淡江大橋預計今年5月通車，新北市長侯友宜今前往視察周邊道路拓寬及人行道改善工程，強調市府已提前部署交通配套與環境整備，全面提升道路容量與人本環境，確保通車後交通順暢，並帶動淡水、八里及北海岸觀光與產業發展。

侯友宜表示，淡江大橋是北台灣重要交通建設，市府已針對周邊交通節點與瓶頸路段進行整體盤點與改善，務求在通車當下即可發揮最大效益。未來通車後，將有效紓解關渡橋長期壅塞情形，提升區域交通效率，也有助串聯觀光動線，讓市民與遊客更便利往返北海岸。

新北市工務局指出，為因應通車後車流成長，市府同步推動多項道路與人行環境改善工程，其中中正路二段51巷及沙崙路口改善案，總經費約3956萬元，透過道路拓寬與動線調整，將原本僅2車道、人行道寬約2.6公尺的道路，提升為5車道、人行道寬達7.7公尺，大幅改善行人通行空間與交通容量。

而中正路二段（51巷至觀海路）拓寬工程，全長約430公尺，投入約2775萬元，將原本僅約3.7公尺寬的單車道拓寬至最寬7.1公尺，形成雙車道配置，並同步改善人行道、排水系統及無障礙設施，完成13處電桿下地與多項障礙物移除，強化淡水地區聯外交通承載能力。

工務局長馮兆麟指出，市府自111年起即分年分段推動相關工程，目前已完成中正路二段南向道路拓寬、沙崙路機車彎改善、沙崙路口優化及中正路二段整體拓寬等5項工程。未來在通車前，也將完成沙崙路全線鋪面更新與路口優化，讓交通動線更為順暢。

新北市養工處長鄭立輝表示，近兩年針對淡水地區進行系統性改善，包括人行道優化、道路拓寬與動線調整，其中沙崙路改善投入約4800萬元，中正路二段及51巷周邊工程亦近4000萬元。考量未來重車與公車將大量經由中正路二段51巷銜接新市鎮，市府已提前將道路拓寬至約17.9公尺，並增設左轉車道，提升整體通行效率。

鄭立輝指出，工程同時整合電桿遷移、管線調整與障礙物清除，將人行道由約2.5公尺拓寬至7.7公尺，大幅提升行人安全與通行品質，並與淡江大橋及輕軌系統銜接，強化區域交通運作。

馮兆麟也坦言，工程推動過程最大挑戰在於跨機關協調與用地整合，涉及海巡署、中華電信等多個單位，前期溝通耗時甚久。他特別感謝立委洪孟楷協助與中央單位協調，促成相關單位釋出空間，讓工程得以順利推進。

此外，施工期間也面臨台電13支電桿下地工程，因缺工缺料一度影響進度，在多方協調下最終如期完成電桿遷移，確保整體工程進度不受影響。

立委洪孟楷則表示，淡江大橋周邊工程能順利推進，關鍵在於中央與地方協力合作，「地方一條心」，透過多次會議與溝通整合部會意見，讓工程能順利進行。他強調，中央與地方目標一致，都是希望工程如期完成，讓民眾早日受益。

新北市長侯友宜（後排左三）今前往視察淡江大橋周邊道路拓寬及人行道改善工程。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（左三）今前往視察淡江大橋周邊道路拓寬及人行道改善工程。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今前往視察淡江大橋周邊道路拓寬及人行道改善工程。記者張策／攝影