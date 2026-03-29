深耕三峽20年「小草書屋」打造創生技職基地 守護邊緣少年

全台高中職中離率10年來攀升，深耕三峽20年的「小草書屋」在今天青年節，啟動五層樓「青少年職能培育基地」重建工程，創辦人林峻丞表示「我們不等問題發生，而是要趕在孩子掉進社會縫隙前，織起一張結合在地產業的安全網。」面對日益嚴峻的青少年社會壓力，希望落實「早期介入」與「創生陪伴」，希望在三峽接住每一位處於風險邊緣的少年。

教育部最新統計，全台高中職學生「中離率」（休學與學籍喪失）已連續 10 年攀升，112學年度更衝上6.93%的歷史新高，與103學年度的3.52%相比，比例幾乎翻倍成長。

新北市114年1-4月查獲涉及刑事案件青少年嫌疑犯計3971人，較前年1-4月增加2358人，其中少年嫌疑犯以涉詐欺案1875人占47.22%最多，毒品案408人占10.27%次之，輟學到犯罪的距離只在咫尺間。

在青年節當天「小草書屋」創辦人林峻丞宣布啟動書屋重建計畫，今天包括前新北市長朱立倫、前新北市副市長謝政達、台灣地方創生基金會董事長陳美伶、新北市議員江怡臻、嘉威聯合會計師事務所長張威珍、宏亞食品董事長張云綺等都到場共襄盛舉。

林峻丞說，小草書屋本次重建的核心，將讓屋齡超過60年的建築以五層樓的全新樣貌重現，將陪伴系統從課後輔導延伸至「職涯探索與能力培養」，承接孩子人生中最重要的黃金十年。

林峻丞說，將透過與在地B型企業甘樂文創及禾乃川的合作，孩子將進入真實的產業場域進行學習與實作，逐步累積技能，透過創生陪伴模式，不只提供安全空間，更是條從長期陪伴走向自立自強的成長路徑。

啟動儀式當天，將邀請多位曾在書屋成長的青年回到現場分享，十年前在書屋被接住的孩子，如今已成為國軍；也有來自高風險家庭的孩子，現在成為餐廳專業廚師；以及考上台藝大、以創作回應家鄉的新銳設計師。

元元從憂鬱少女到台藝大視覺設計師，那些曾無法言說的沈默，如今化作筆尖流淌的三峽光影；她用設計證明，「愛」能讓心底的雨季，綻放出絢爛的創造力，她說，爸爸一個人養育他們一家大小，擔任大姐的她無法適應壓垮心理健康，因為小草老師發現了在棉被裡頭哭泣的她，讓她找回人生光明面。

另名小草書屋孩子小宇，則到現場分享他從昔日難以馴服的狂暴，如今化作保家衛國的鋼鐵意志，被社區接住的孩子，未來也能長成支撐國家脊梁的軍人。

小宇從情緒暴走小子，現已是英勇帥氣國軍。圖／新北市議員江怡臻提供