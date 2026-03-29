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淡江大橋將通車 淡海輕軌二期卡關逾5年 侯促中央速核定

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
新北市長侯友宜（中）今前往淡海輕軌二期先期工程視察。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（中）今前往淡海輕軌二期先期工程視察。記者張策／攝影

淡江大橋預計5月通車，新北市同步推動淡海輕軌二期先期工程，目前進度達36.5%、略為超前，預計3月底完成關鍵軌道鋪設，銜接大橋交通動線。新北市長侯友宜今視察工區表示，周邊交通工程須提前到位，並呼籲中央加速核定淡海二期與八里輕軌計畫，避免影響後續施工與整體路網銜接。

新北捷運局指出，淡海線二期先期工程已於去年6月開工，範圍自漁人碼頭站沿中正路至沙崙路段，全長約1.4公里，總經費約4190萬元，預計2027年1月完工。目前已完成沙崙路口段植栽移植、管線及污水人孔遷移，並進行雨水箱涵新建與軌道鋪設作業，預計3月31日完成混凝土澆置，4月7日恢復道路通行，逐步改善交通動線。

捷運局第一工程處主任劉心荷表示，淡海輕軌二期修正計畫自2020年提報，歷經路線與經費調整，其中紅毛城至淡水站段已依地方意見改為河岸路線，並於2024年7月通過交通部審查，目前送行政院審議已逾5年；八里輕軌可行性研究亦送審6年、歷經13次退件，仍待核定。

侯友宜表示，淡江大橋通車在即，市府同步推動淡海輕軌二期先期工程及中正路二段、沙崙路拓寬作業，確保橋梁通車後交通能順暢銜接。他指出，相關工程涉及未來輕軌與八里線銜接，「橋要通，周邊交通一定要先到位」，先期工程就是為避免後續二次施工，影響通車後車流。

侯友宜也坦言，工程最大挑戰在於道路拓寬需協調國有地及地下管線遷移，程序複雜，另軌道鋪設介面多、施工難度高，但在中央與地方合作及施工團隊努力下，均已逐步克服，整體工程可望如期完成。他並呼籲中央儘速核定淡海二期與八里輕軌計畫，「已經退了13次、歷時6年，不能再拖」，讓工程能無縫銜接。

新北捷運局長李政安指出，淡海線二期是淡水整體軌道路網最後一塊拼圖，未來可串聯淡水老街、淡海新市鎮及淡江大橋生活圈，並銜接八里線，讓新市鎮居民可直達捷運淡水站，紓解市區壅塞。

新北市議員陳偉杰表示，淡海輕軌二期為淡水轉型關鍵，目前先期工程進度已達36.5%，中正路二段也由原20公尺拓寬至32至34公尺，有助改善交通瓶頸。

不過他質疑，市府早在2020年即依地方民意調整路線、採「河岸方案」報請中央，但相關計畫送行政院審議至今已歷時5年5個月，八里輕軌更長達6年、歷經13次退件，進度嚴重延宕。他強調，市府已先行投入資源辦理植栽移植、管線遷移及道路拓寬等先期工程，就是希望縮短主體工程期程，他呼籲行政院儘速核定，讓淡海輕軌二期能早日串聯淡江大橋與八里路網，發揮最大運輸效益。

新北市議員鄭宇恩則提醒，先期工程趕在淡江大橋通車前完工，施工單位壓力不小，後續應加強交通管制與配套措施；另因二期路線更貼近既有住宅區，須提前規畫噪音防制，避免重演三鶯線爭議。

新北市長侯友宜（右二）今前往淡海輕軌二期先期工程視察。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右二）今前往淡海輕軌二期先期工程視察。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（右四）今前往淡海輕軌二期先期工程視察。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右四）今前往淡海輕軌二期先期工程視察。記者張策／攝影

新北市長侯友宜（右三）今前往淡海輕軌二期先期工程視察。記者張策／攝影
新北市長侯友宜（右三）今前往淡海輕軌二期先期工程視察。記者張策／攝影

新北市長侯友宜今前往淡海輕軌二期先期工程視察。記者張策／攝影
新北市長侯友宜今前往淡海輕軌二期先期工程視察。記者張策／攝影

新北市長侯友宜呼籲中央加速核定淡海二期與八里輕軌計劃。記者張策／攝影
新北市長侯友宜呼籲中央加速核定淡海二期與八里輕軌計劃。記者張策／攝影

工程 八里 淡江大橋

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