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近三年錄取率曝...服兵役也能發揮專長 北市替代役4月起申請

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
今年下半年替代役申請從4月1日上午9時至30日17時止，意者上網提出申請有利生涯規畫。圖／北市府提供
今年下半年替代役申請從4月1日上午9時至30日17時止，意者上網提出申請有利生涯規畫。圖／北市府提供

根據台北市近3年役男申請服替代役統計，112年1146人申請，411人錄取，中籤率35.86%；113年612人申請，542人錄取， 中籤率88.56%；114年483人申請，454人錄取 ，中籤率94%。

北市兵役局表示，今年下半年替代役申請從4月1日上午9時至30日17時止，開放線上申請服一般替代役，其中「替代役訓練班管理幹部」開放至11月2日17時（或申請人數額滿時）截止，意者上網提出申請有利生涯規畫。

北市兵役局副局長林春來表示，近年替代役男申請狀況，這一兩年錄取率有提高，是因申請替代役男的役期，這一兩年比常備兵多兩個月，許多役男權衡下，就想說去當常備兵，但替代役如果與學校所學，對役男來說，等於服役期間會比較充實，與所學專長不會中斷，如果來申請，公部門都會看就讀科系、工作的經歷等，協助的勤務都會依照專長給予發揮。

他說，兵役局在役男入伍時，都會先發給一張悠遊卡，當時就有役男因為是學廣告設計，就請這位役男幫忙設計悠遊卡，結果一推出相當受歡迎。

就有替代役分享，因為也在市府服務過的經驗，未來的確會有考慮進入公務門；另外也有替代役說，因為自己剛從大學畢業，應該還會繼續進修，不過當替代役這段期間，是人生第一分比較有正式做事的工作，尤其看到自己做的東西真的有落實在公共服務，「用科技解決生活問題」，真的還不錯，。

北市兵役局表示，依內政部公告，本次申請對象為83至93年次出生且尚未接獲徵集令之常備役體位役男，緩徵原因或延期徵集事故能於116年1月31日前消滅者，都可以在公告受理期間提出申請。

本次一般資格替代役計錄取1620名，專長資格替代役錄取2544名（備取51名）。一般資格申請人數逾額時，以抽籤決定錄取資格，不得備選專長資格；申請專長資格經審查後資格不符或逾額抽籤未中籤者，如於申請時曾備選一般資格，改列一般資格超額抽籤，惟未完成申請程序者（專長資料未依規定寄件），則不具備選一般資格。

兵役局特別提醒，依照以往經驗，役男申請相當踴躍，所以有意願申請服一般替代役的役男，請在開放期限內至內政部替代役訓練及管理中心網站「115年下半年役男申請服一般替代役甄選作業資訊系統」（https://dca.moi.gov.tw/sugsy）搶先申請。經核定服替代役之役男，將依申請時間先後順序，分梯次徵集入營服役。

替代役男 內政部 役男

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