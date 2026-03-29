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北市數百個官網常被抓包資訊過時 替代役開發系統解人力負擔

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
數學系畢業的汪文傑，有感常有政府部門委外，需廠商回報驗收成果時，不肖廠商可能使用過去舊照片，造成施政風險與安全疑慮，所以他在短短替代役三個月期間，協助市府開發圖片比對系統，強化履約管理。圖／北市資訊局提供
數學系畢業的汪文傑，有感常有政府部門委外，需廠商回報驗收成果時，不肖廠商可能使用過去舊照片，造成施政風險與安全疑慮，所以他在短短替代役三個月期間，協助市府開發圖片比對系統，強化履約管理。圖／北市資訊局提供

光台北市政府就有三、四百個大大小小網站，常被民代質疑，有的網站根本沒人用、資訊未更新等，日前退伍的替代役蕭大祐幫市府成功開發「網站檢核系統」，自動化掃描各機關網站，協助找出失效連結及過時資訊，降低人工檢查負擔，目前已成市府監理流程的重要環節。

國立台北教育大學畢業的蕭大祐說，北市府所有網站數多達近四百個，歸屬不同局處、部門，過去這些網站沒有統一的審核標準，是由局處填表單說明網站瀏覽量、有沒有更新等，但光三、四百個網站，公務員人力一個一個去看，也不知道是否真有更新。這一套網站自動檢核系統，讓爬蟲去看網站是否有持續更新，及連結是否仍有效等，讓市府有一個客觀審核標準，確保這麼多網站的服務品質。

另外，數學系畢業的汪文傑，有感常有政府部門委外廠商業務，需要回報驗收成果時，不肖廠商可能使用過去的舊照片，管線未更新卻回報更新，造成施政風險與安全疑慮，他在短短替代役三個月期間，協助市府開發圖片比對系統，強化履約管理。

汪文傑說，他開發的系統是提出可辨識裁切、旋轉、色彩調整等常見變造手段的圖片演算法，強化圖片比對系統，作為可偵測重複履約或不當使用風險的輔助工具，降低機關在履約風險控管上的時間與人力成本，防堵有不肖廠商用重複圖片回報，透過系統精進，讓不肖廠商無所遁形。

新加坡就讀大學的陳泓宇，服替代役期間，也憑藉資訊工程科系的專長，協助市府開發完成「url.taipei」服務設計，提供具市府識別度與可信度的官方短網址，並設計連結管理、標籤分類、狀態治理與點擊統計等管理機制，以支援各機關在活動宣傳與對外資訊傳遞時的需求。

陳泓宇說，政府部門常辦活動，會在海報或宣傳發布時提供網址，如果有比較短的網址會較方便，但目前線上的短網址不易掌控，過期也可能被詐騙集團註冊走，如民眾掃北市府發佈的QR code，可能掃到網址被掠奪的賭博、親權或違禁網站，就會衍生很多問題，但如有url.taipei網域，不僅可以防詐，也讓民眾一看就知道這是台北市政府網站。

陳泓宇是在新加坡國立大學畢業，特地回台服替代役，他也從新加坡經驗建議北市府，要推動ＡＩ智慧城市，政府公部門本身也最好有開發系統能力的人力。他認為，台灣公務員感覺都比較是專案管理PM的角色，許多系統開發大部分都是委外廠商。不過新加坡有自己的政府半官股公司運行，有點像政府官股的科技公司。

他舉例，如這個政府官股的科技公司，可以幫助政府在疫情期間追蹤疫苗、數位身分證等，有這樣的官股公司，好處是有直接開發科技系統能力，有一群工程師專門幫政府做公共計畫，推行的速度與效率都會更高。

新加坡就讀大學的陳泓宇，服替代役期間，也憑藉資訊工程科系的專長，協助市府開發完成「url.taipei」服務設計，提供具市府識別度與可信度的官方短網址。圖／北市資訊局提供
新加坡就讀大學的陳泓宇，服替代役期間，也憑藉資訊工程科系的專長，協助市府開發完成「url.taipei」服務設計，提供具市府識別度與可信度的官方短網址。圖／北市資訊局提供

國立台北教育大學畢業的蕭大祐，協助北市府成功開發「網站檢核系統」，自動化掃描各機關網站，協助找出失效連結及過時資訊，同時降低人工檢查負擔，目前已成為北市府監理流程的重要環節。圖／北市資訊局提供
國立台北教育大學畢業的蕭大祐，協助北市府成功開發「網站檢核系統」，自動化掃描各機關網站，協助找出失效連結及過時資訊，同時降低人工檢查負擔，目前已成為北市府監理流程的重要環節。圖／北市資訊局提供

國立台北教育大學畢業的蕭大祐，協助北市府成功開發「網站檢核系統」，自動化掃描各機關網站，協助找出失效連結及過時資訊，同時降低人工檢查負擔，目前已成為北市府監理流程的重要環節。圖／北市資訊局提供
國立台北教育大學畢業的蕭大祐，協助北市府成功開發「網站檢核系統」，自動化掃描各機關網站，協助找出失效連結及過時資訊，同時降低人工檢查負擔，目前已成為北市府監理流程的重要環節。圖／北市資訊局提供

網站 替代役 新加坡

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