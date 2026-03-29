獨／小兵立大功！缺「公」人力不足...北市替代役助解市政痛點

公務員缺「公」嚴重，其中台北市目前缺「公」高達22.1%，居地方之冠，最近北市府有多位替代役，服兵役期間短短3個月，針對市府需求，藉專長開發網站檢核、圖片比對與市府短網址系統，幫忙解決人力等市政痛點。目前三成果已完成核心功能，上半年將落地實作。

近年公家機關缺公嚴重，被認為鐵飯碗生鏽，年輕人不願報考，為讓即將步入社會，又須盡國家服役義務的替代役能有公共領域服務經驗，藉此作為未來職涯選擇參考，北市府將申請服役的替代役男，針對個別專長發分到適合的局處服役。

北市兵役局長李治安表示，替代役制度不僅是履行國家義務，更是青年運用專長投入公共服務的重要平台。兵役局在分配役男時，會依專長與學習背景，媒合到最適合的機關，讓專業發揮最大效益。

台北市資訊局長趙式隆提到，資訊局的公職人員多具資訊專業，平時須負荷繁重的行政業務，較難投入自主開發。這次由替代役全職投入開發輔助型程式，成果遠超預期，成功讓自動化檢核的概念真正落地。

趙舉例，替代役蕭大祐具備敏銳的技術理解能力，在架構設計、模組化思維、實務掌握與執行效率上都相當成熟，表現已超越替代役水準，在同齡青年中也十分少見。北市副市長李泰興在其退伍時，也特別頒發感謝狀，表彰其在役期內的傑出技術能力與實質貢獻。

趙式隆表示，面對數位轉型挑戰，政府需要更多具創新思維、與技術專長的年輕世代加入，讓公共服務更貼近市民需求。期許未來能有更多青年與市府攜手合作，提升城市的數據治理與數位韌性，市府則可透過任務導向將青年專長導入公共服務現場，讓兵役制度在市府場域呈現更高的效率與公共價值，同時也讓青年在服役期間累積可延展的專業與公共參與經驗。