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洲美國小設海外攬才班 照顧外籍員工子女

聯合報／ 記者林佳彣／台北報導

隨北士科發展，可預期大批外籍員工子女來台就讀，地方呼籲彈性學制，讓學子未來到國外求學也能銜接，吸引更多人才願意舉家來台發展。教育局指出，洲美國小將設海外攬才專班，將參考國外教材，讓學子未來返回母國，可以銜接原國家學制。

在地議員陳賢蔚表示，北士科可帶來非常多專業的國際人才，也必須兼顧他們的家庭生活，建議可和鄰近的美國學校、日僑學校、歐洲學校請益，包含國際課程的安排、教學，甚至未來學子要到國外求學也能銜接；再者學校須增加具備雙語能力的師資，精進雙語課程，避免犧牲外籍學生的權益。

北市國中學生家長聯合會總會長吳政鴻表示，考量洲美校區周邊交通狀況，外籍工作者不一定會住在北士科附近，可能會選擇天母、大安等市區，導致首選不見得是洲美國小、國中，可能是美國學校、實驗教育學校。

洲美國小已預計規畫設立海外攬才班，國小籌備處主任柯予晴表示，該班對象為國外專業人才的子女，課程規畫方向將以國際主流語言英文為課程主軸，主要科目如數學、自然等，會參考國外教材，並聘用專業師資，讓他們未來可回去銜接原國家學制。

柯予晴表示，也會融合華語課程，讓他們慢慢適應台灣學習樣態，至於藝能、健體等才藝方面，會讓他們與台灣學生一起互動。

子女 國中 教育局

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