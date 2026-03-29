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北市看好輝達效應砸20億 洲美國小將復校

聯合報／ 記者楊正海林佳彣／台北報導
台北市長蔣萬安（左四）昨出席洲美國小籌備處揭牌典禮，宣布要打造未來感校園。圖／市府提供
台北市長蔣萬安（左四）昨出席洲美國小籌備處揭牌典禮，宣布要打造未來感校園。圖／市府提供

輝達海外總部將進駐北士科，預期帶來大量人口，地方憂心就學需求不足，台北市長蔣萬安昨出席洲美國小籌備處揭牌典禮，宣布洲美國小重生，預計投入廿億興建，以「雙語、ＡＩ、樂活、永續」為教育主軸，並規畫洲美國中，因應輝達落腳首都的教育需求。

洲美國小二○一五年因應北士科園區重畫而停辦，現今位處北士科核心，北市府復校籌設，初步規畫十二班以上規模，每班約廿九人，包含普通班十二班、海外攬才專班二班、體育班二班、特教班二班及幼兒園五班，將導入ＡＩ與雙語教學課程，校舍預計二○三一年完工，也同步規畫洲美國中，預計六至九班。

蔣萬安昨說，輝達確定落腳台北，選擇北士科，未來將可望帶來一萬個工作機會，而且從興建到營運，預計投入至少四百億經費，因應高科技人才進駐所帶來的教育需求，市府決定維持並優化洲美國小的校地規畫，「預計投入廿億元，將洲美國小轉型為具備未來感的校園」。

蔣萬安舉例，洲美國小會導入智慧防災系統，會即時偵測，包括地震、任何災情的發生，提前預警，守護孩子的安全。

蔣萬安說，未來也將結合周邊文林國小、明德國中、中正高中，共同組成「北士科教育聯盟」，為國家長遠培養國際及科技人才，這座承載歷史的學校以創新姿態重現，象徵北投、士林正式迎來蓬勃發展的「黃金時代」。

過去各地科技園區發展，常衍生就學量能不足問題，北市教育局主秘鍾德馨說，盤點洲美地區學生收納量，不只單看一間學校，而是看整個區域，會把鄰近文林國小、文昌國小、士林國小及陽明高中國中部、石牌國中、明德國中、士林國中與北投國中等學校，納入整體評估。

教育局說，持續滾動推估學齡人口，也會將周邊尚未開發空地、科技大廠進駐後，可能新增的人口紅利納入計算，保持校舍空間配置彈性。

蔣萬安 美國 北士科

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