全台第一條捷運通車30年 北捷文湖線終於要改頭換面

全台首條捷運「木柵線」今天通車30年，台北捷運公司在捷運大安森林公園站舉辦通車紀念會，市長蔣萬安、國內外軌道專家共襄盛舉。北捷表示，將啟動木柵線全線76部列車、號誌系統翻新計畫，預期2041年完成。

北捷表示，木柵線通車當時的運量只有4、5萬人次，到現在平均日運量約24萬人次；全系統日運量更已突破200萬人次，迄今累積運量超過148億人次。

今天紀念會活動除了第6代制服發表，也有北捷結合AI創作「北捷30：台北的脈動」主題曲，以及頒發木柵線服務30年人員「通車30忠誠服務獎」。

蔣萬安致詞透露，30年前通車的今天，他是大一新鮮人也是木柵線通車的受惠者。他考上政大還煩惱要怎麼到政大，還好有木柵線，他從南京東路站坐到動物園，轉公車到政大，也因為捷運，讓他和太太有約會的地方。

蔣萬安說，他從以前捷運木柵線的受益者到現在成為推動者，前市長黃大洲推動捷運「六線齊發」，如今他推動「六線齊發2.0」，今年上半年信義東延段就要通車，希望萬大一期加速明年通車。

北捷董事長趙紹廉表示，台灣第一條捷運木柵線於1996年3月28日早上6時在中山國中站開出第一班車，這是許多前輩努力付出的成果。30年過程中，台北捷運在災害搶救、大型活動疏散都達成任務，也承載台北都會區的城市脈動，北捷期許不只運送服務，更希望成為台北生活一部分。

趙紹廉說，北捷秉持「安全、品質、服務」為核心，繼續為大台北都會區服務，期許北捷不只有30年，還有130年。

北捷資產發展處長黃雅芬表示，北捷每年都會重置列車的重要零組件、道旁設施或號誌設施。木柵線是最早通車的系統，接下來將啟動重置計畫，列車、號誌系統全面換成新列車，將與現在完全不一樣，期程與預算尚評估，期待2041年可完成76部列車汰舊換新。

北捷通車30周年紀念展即日起至4月28日在大安森林公園站登場，包含「獎座展區」呈現北捷在智慧運輸、數位創新及ESG領域獲獎佳績，「台北捷運制服時代展」呈現6代制服演進，展現專業形象，「歷年票卡展區」陳列早期磁卡、紙票、代幣單程票及珍貴的紀念票。

北捷通車30周年紀念展即日起至4月28日在捷運大安森林公園站登場，包含「歷年票卡展區」陳列早期磁卡、紙票、代幣單程票及珍貴的紀念票。記者林佳彣／攝影

北捷通車30周年紀念展即日起至4月28日在捷運大安森林公園站登場，包含「台北捷運制服時代展」呈現6代制服演進。記者林佳彣／攝影