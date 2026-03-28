快訊

顏慧欣生前疑遭職場霸凌 錯誤歸咎派系鬥爭？經濟部發聲了

國民黨新竹縣長初選廝殺激烈 黨員投票1730公布結果

飛彈襲擊以色列…葉門「青年運動」首度發動攻勢 威脅介入紅海航線

聽新聞
0:00 / 0:00

全台第一條捷運通車30年 北捷文湖線終於要改頭換面

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右二）、副市長張溫德（左二）、台北捷運董事長趙紹廉（右一）與總經理黃清信（左一），一同出席「台北捷運通車30周年」紀念會。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（右二）、副市長張溫德（左二）、台北捷運董事長趙紹廉（右一）與總經理黃清信（左一），一同出席「台北捷運通車30周年」紀念會。記者黃義書／攝影

全台首條捷運「木柵線」今天通車30年，台北捷運公司在捷運大安森林公園站舉辦通車紀念會，市長蔣萬安、國內外軌道專家共襄盛舉。北捷表示，將啟動木柵線全線76部列車、號誌系統翻新計畫，預期2041年完成。

北捷表示，木柵線通車當時的運量只有4、5萬人次，到現在平均日運量約24萬人次；全系統日運量更已突破200萬人次，迄今累積運量超過148億人次。

今天紀念會活動除了第6代制服發表，也有北捷結合AI創作「北捷30：台北的脈動」主題曲，以及頒發木柵線服務30年人員「通車30忠誠服務獎」。

 蔣萬安致詞透露，30年前通車的今天，他是大一新鮮人也是木柵線通車的受惠者。他考上政大還煩惱要怎麼到政大，還好有木柵線，他從南京東路站坐到動物園，轉公車到政大，也因為捷運，讓他和太太有約會的地方。

蔣萬安說，他從以前捷運木柵線的受益者到現在成為推動者，前市長黃大洲推動捷運「六線齊發」，如今他推動「六線齊發2.0」，今年上半年信義東延段就要通車，希望萬大一期加速明年通車。

北捷董事長趙紹廉表示，台灣第一條捷運木柵線於1996年3月28日早上6時在中山國中站開出第一班車，這是許多前輩努力付出的成果。30年過程中，台北捷運在災害搶救、大型活動疏散都達成任務，也承載台北都會區的城市脈動，北捷期許不只運送服務，更希望成為台北生活一部分。

趙紹廉說，北捷秉持「安全、品質、服務」為核心，繼續為大台北都會區服務，期許北捷不只有30年，還有130年。

北捷資產發展處長黃雅芬表示，北捷每年都會重置列車的重要零組件、道旁設施或號誌設施。木柵線是最早通車的系統，接下來將啟動重置計畫，列車、號誌系統全面換成新列車，將與現在完全不一樣，期程與預算尚評估，期待2041年可完成76部列車汰舊換新。

北捷通車30周年紀念展即日起至4月28日在大安森林公園站登場，包含「獎座展區」呈現北捷在智慧運輸、數位創新及ESG領域獲獎佳績，「台北捷運制服時代展」呈現6代制服演進，展現專業形象，「歷年票卡展區」陳列早期磁卡、紙票、代幣單程票及珍貴的紀念票。

北捷通車30周年紀念展即日起至4月28日在捷運大安森林公園站登場，包含「歷年票卡展區」陳列早期磁卡、紙票、代幣單程票及珍貴的紀念票。記者林佳彣／攝影
北捷通車30周年紀念展即日起至4月28日在捷運大安森林公園站登場，包含「歷年票卡展區」陳列早期磁卡、紙票、代幣單程票及珍貴的紀念票。記者林佳彣／攝影

北捷通車30周年紀念展即日起至4月28日在捷運大安森林公園站登場，包含「台北捷運制服時代展」呈現6代制服演進。記者林佳彣／攝影
北捷通車30周年紀念展即日起至4月28日在捷運大安森林公園站登場，包含「台北捷運制服時代展」呈現6代制服演進。記者林佳彣／攝影

北捷通車30周年紀念會今登場，活動現場展示第6代制服。記者林佳彣／攝影
北捷通車30周年紀念會今登場，活動現場展示第6代制服。記者林佳彣／攝影

文湖線 黃大洲 捷運 蔣萬安 北捷

延伸閱讀

高鐵延伸宜蘭效益獲肯定 產官學籲納國土戰略布局、強化路網韌性

通勤族崩潰…台鐵電車線故障「多班列車延誤」 預計28日首班車起恢復正常

國5銜接蘇花改、蘇花安計畫 目標121年通車

宜蘭至羅東鐵路高架化獲核定 總經費501億元預計2037年通車

相關新聞

全台第一條捷運通車30年 文湖線終於要改頭換面了

全台首條捷運「木柵線」今天通車30年，台北捷運公司在捷運大安森林公園站舉辦通車紀念會，市長蔣萬安、國內外軌道專家共襄盛舉。北捷表示，將啟動木柵線全線76部列車、號誌系統翻新計畫，預期2041年完成。

新北發展遲緩通報人數逾9千人 北大玩具節教民眾認識早療

0到6歲是幼兒大腦發展的關鍵時期，新北市社會局委託伊甸基金會辦理第4區早期療育社區資源中心，今日參與國立臺北大學社科院 USR 計畫「北大玩具節」，新北兒童健康發展行動車和玩具行動車也到場支援，透過創意闖關活動讓幼青銀三代共玩遊戲，也提供家長幼兒發展和早期療育諮詢。

天公做美!台北花伴野餐人潮滿滿 蔣萬安：謝謝老天爺

「2026台北花伴野餐」下午在大安森林公園熱鬧登場，因氣溫怡人舒適，吸引人潮湧入，台北市長蔣萬安致詞也說，本來很擔心下雨，所以特別要感謝老天爺。

老饕最愛珍稀食材 新北北海岸限定 「猴水仔」鮮甜上桌

新北市淡水及北海岸石門一帶，因擁有良好的海洋環境與多樣地形條件，孕育出豐富且具地方特色的漁產資源。新北市漁業處推薦，僅在特定季節與潮間帶出現的特色海味「猴水仔」，除了是老饕間口耳相傳的珍稀食材，也展現北海岸獨有的海洋文化與生活記憶。

橋梁檢修結構正常 淡水漁人碼頭情人橋重新開放

淡水漁人碼頭為新北市著名觀光景點，兼具漁港作業、遊憩及景觀遊覽等功能，情人橋更是極具代表性的地標，新北市漁業處表示，由於情人橋於23日例行巡查時，發現鋼纜晃動，隨即封閉橋梁，

接軌國際！新北消防局長訪美 串聯德州農工大學深化專業交流

為提升國際災害應變與消防專業技術，新北市消防局長陳崇岳本月 25 日率團赴美，展開為期一周深度考察。此次行程首要任務為對接美國頂尖防救災訓練權威德州農工大學（Texas A&M University, TAMU）及德州農工大學工程推廣中心 (TEEX)，且正式完成合作意向書 (LOI) 與備忘錄 (MOU) 交換儀式，象徵新北消防正式開啟與美國國家級應變體系的長期合作新篇章。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。