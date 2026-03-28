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新北發展遲緩通報人數逾9千人 北大玩具節教民眾認識早療

聯合報／ 記者林媛玲／新北即時報導
孩童透過玩具可學習辨色能力、觸覺刺激及手眼協調。圖／新北社會局提供
孩童透過玩具可學習辨色能力、觸覺刺激及手眼協調。圖／新北社會局提供

0到6歲是幼兒大腦發展的關鍵時期，新北社會局委託伊甸基金會辦理第4區早期療育社區資源中心，今日參與國立臺北大學社科院 USR 計畫「北大玩具節」，新北兒童健康發展行動車和玩具行動車也到場支援，透過創意闖關活動讓幼青銀三代共玩遊戲，也提供家長幼兒發展和早期療育諮詢。

新北市社會局長李美珍表示，近年發展遲緩通報人數大幅上升，114年發展遲緩通報數達9002人，每個孩子的未來都有無限可能，在兒童發展的初期需要家長的引導，新北市也會協助家長，讓每位孩子都能順利成長茁壯。

為提升家長對早療的接受度，現場有專業人員運用新北愛小孩吉祥物--熊果，寓意「平安熊大漢」的創意教材熊果蘋安球遊戲，讓孩子在居家環境中學習辨色能力、觸覺刺激及手眼協調。

新北市第4區早期療育社區資源中心社工督導蕭斯尹表示，近年雖早療觀念普及，但仍有家庭因擔心「被標籤化」或不了解發展歷程而猶豫，為讓家長重視早期療育，早療社區資源中心深耕社區，推動到宅與社區療育、學前啟蒙服務、早療行動車巡迴宣導與篩檢、教養諮詢與福利諮詢等。

此外， 社會局設有兒童健康發展中心，提供相關諮詢與資源連結等服務，各區早療資源中心也會定期辦理各項親職活動或定點療育服務，相關資訊歡迎上新北育兒資訊網早療專區查詢。

孩童透過玩具可學習辨色能力、觸覺刺激及手眼協調。圖／新北社會局提供
孩童透過玩具可學習辨色能力、觸覺刺激及手眼協調。圖／新北社會局提供

早期療育 社會局 新北

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