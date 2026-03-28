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天公做美!台北花伴野餐人潮滿滿 蔣萬安：謝謝老天爺

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安參加台北花伴野餐下午在大安森林公園熱鬧登場。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安參加台北花伴野餐下午在大安森林公園熱鬧登場。記者楊正海／攝影

「2026台北花伴野餐」下午在大安森林公園熱鬧登場，因氣溫怡人舒適，吸引人潮湧入，台北市長蔣萬安致詞也說，本來很擔心下雨，所以特別要感謝老天爺。

蔣萬安下午到場與加拿大、荷蘭、印度、德國4國駐蛤代表，共同開啟春日野餐盛會。今年野餐首度擴大為連續2天舉辦，打造「咖啡派對」、「美力運動」、「親子毛孩」三大主題野餐區，並首度跨界攜手全球超人氣手遊「Pokémon GO」，結合賞花、市集與戶外遊戲，為春日野餐帶來互動體驗。

觀傳局表示，今年活動規畫三大主題野餐區，每個野餐區都各具亮點，「咖啡派對野餐區」有精品手沖咖啡示範與限量試館，結合DJ音樂展演，展現獨特的城市風格派對氛圍，吸引滿滿的排隊人潮；國際表演團隊「馬戲之門」更帶來限定劇碼「紳士咖啡廳」，以雜耍與肢體藝術將氣氛推向高潮。

觀傳局表示，「美力運動野餐區」的草地瑜伽體驗活動，民眾在綠地上隨呼吸伸展一同享受悠閒的春日時光。還有結合永續概念設置的「台北地標充電站」無動力互動設施，民眾透過踩踏自行車就能點亮臺北地標，健康又趣味十足。而親子同樂的「花伴野餐咖啡屋」則有花卉配對遊戲，從遊戲中輕鬆認識臺北春天的花卉，現場充滿笑聲與加油聲。

另外，今年活動「嬌」點當屬「親子毛孩野餐區」，有親子和毛孩裝扮秀，可愛精緻又別出心裁、創意十足的造型打扮，讓參與活動的親子家庭和毛孩們，個個彷彿變身走秀的明星，非常吸睛。這區還有氣球互動表演，大、小朋友與毛孩都玩得不亦樂乎，共享親子歡樂時光，更讓大安森林公園化身為一座春日遊樂園。

觀傳局表示，現場有Pokémon GO專區，民眾只要於攤位完成指定任務，就有機會獲得限量贈品，還可體驗新推出的Pokémon Pokopia遊戲，4月6日期間，還有大型皮卡丘氣球與Pokémon GO打卡裝置，玩家們只要在公園裡打開Pokémon GO手遊，就有機會遇見這次活動主題的寶可夢，包括「戴著花帽的皮卡丘」、「四季鹿春天的樣子」，另外也有遊戲的加碼獎勵。

觀傳局也表示，「2026台北花伴野餐」也串聯台大公館、永康及師大龍泉等商圈超過60家店家，推出「花伴野餐跑咖活動」，即日起至3月31日止，民眾只要到合作店家消費並完成任務，即有機會獲得限定貼紙及專屬優惠，一起延續春日野餐的美好體驗。

台北市長蔣萬安參加台北花伴野餐。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安參加台北花伴野餐。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安參加台北花伴野餐下午在大安森林公園熱鬧登場。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安參加台北花伴野餐下午在大安森林公園熱鬧登場。記者楊正海／攝影

親子 野餐 觀傳局 蔣萬安 大安森林公園 Pokemon Go

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