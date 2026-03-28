台北花伴野餐今登場 蔣萬安同四國駐台代表開箱野餐美食

新北市淡水及北海岸石門一帶，因擁有良好的海洋環境與多樣地形條件，孕育出豐富且具地方特色的漁產資源。新北市漁業處推薦，僅在特定季節與潮間帶出現的特色海味「猴水仔」，除了是老饕間口耳相傳的珍稀食材，也展現北海岸獨有的海洋文化與生活記憶。

2026-03-28 14:03