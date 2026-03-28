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台北花伴野餐今登場 蔣萬安同四國駐台代表開箱野餐美食
台北市長蔣萬安與加拿大、荷蘭、印度、德國四國駐台代表，下午前往大安森林公園參加「2026 台北花伴野餐」，一同開啟春日野餐盛會。四國的駐台代表，先後開箱「世界美食野餐籃」，分享來自家鄉的野餐風味，包含加拿大魁北克燉肉丸、荷蘭焦糖煎餅、印度芒果酸子酥球以及德國烤豬腳等代表性食物。蔣萬安則開箱台灣特色美食刈包，展現融合在地與國際的野餐風貌。
台北花伴野餐本周末兩天在大安森林公園舉辦，在大安森林公園內打造「咖啡派對」、「美力運動」、「親子毛孩」三大主題野餐區，並首度跨界攜手全球超人氣手遊「Pokémon GO」，結合賞花、市集與戶外 遊戲，為春日野餐注入有趣互動體驗。
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