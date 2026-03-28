快訊

稱戰火還未結束…川普曝有「3554個伊朗目標」待炸 傳航母趕赴戰區

獨／民進黨密談新竹市長人選 傳鎖定「醫工博士」莊競程

李昌鈺87歲辭世…生前曾說要器捐 專家曝年齡非關鍵「這事」最重要

聽新聞
0:00 / 0:00

台北花伴野餐今登場 蔣萬安同四國駐台代表開箱野餐美食

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
台北市長蔣萬安（右三）與加拿大（左二）、荷蘭（右二）、印度（左一）、德國（右一）四國駐台代表，下午前往大安森林公園參加「2026 台北花伴野餐」，一同開啟春日野餐盛會。四國的駐台代表，先後開箱「世界美食野餐籃」，分享來自家鄉的野餐風味。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安（右三）與加拿大（左二）、荷蘭（右二）、印度（左一）、德國（右一）四國駐台代表，下午前往大安森林公園參加「2026 台北花伴野餐」，一同開啟春日野餐盛會。四國的駐台代表，先後開箱「世界美食野餐籃」，分享來自家鄉的野餐風味。記者黃義書／攝影

台北市長蔣萬安與加拿大、荷蘭印度、德國四國駐台代表，下午前往大安森林公園參加「2026 台北花伴野餐」，一同開啟春日野餐盛會。四國的駐台代表，先後開箱「世界美食野餐籃」，分享來自家鄉的野餐風味，包含加拿大魁北克燉肉丸、荷蘭焦糖煎餅、印度芒果酸子酥球以及德國烤豬腳等代表性食物。蔣萬安則開箱台灣特色美食刈包，展現融合在地與國際的野餐風貌。

台北花伴野餐本周末兩天在大安森林公園舉辦，在大安森林公園內打造「咖啡派對」、「美力運動」、「親子毛孩」三大主題野餐區，並首度跨界攜手全球超人氣手遊「Pokémon GO」，結合賞花、市集與戶外 遊戲，為春日野餐注入有趣互動體驗。

台北市長蔣萬安下午前往大安森林公園參加「2026 台北花伴野餐」，開啟春日野餐盛會。記者黃義書／攝影
台北市長蔣萬安下午前往大安森林公園參加「2026 台北花伴野餐」，開啟春日野餐盛會。記者黃義書／攝影

「2026 台北花伴野餐」本周末兩天在大安森林公園熱鬧登場，打造「咖啡派對」、「美力運動」、「親子毛孩」三大主題野餐區。記者黃義書／攝影
「2026 台北花伴野餐」本周末兩天在大安森林公園熱鬧登場，打造「咖啡派對」、「美力運動」、「親子毛孩」三大主題野餐區。記者黃義書／攝影

「2026 台北花伴野餐」本周末兩天在大安森林公園熱鬧登場，打造「咖啡派對」、「美力運動」、「親子毛孩」三大主題野餐區。記者黃義書／攝影
「2026 台北花伴野餐」本周末兩天在大安森林公園熱鬧登場，打造「咖啡派對」、「美力運動」、「親子毛孩」三大主題野餐區。記者黃義書／攝影

荷蘭 開箱 印度 蔣萬安 大安森林公園

延伸閱讀

春意盎然、百花齊放 台南兒童節清明連假旅遊攻略一次看

相關新聞

台北花伴野餐今登場 蔣萬安同四國駐台代表開箱野餐美食

台北市長蔣萬安與加拿大、荷蘭、印度、德國四國駐台代表，下午前往大安森林公園參加「2026 台北花伴野餐」，一同開啟春日野餐盛會。四國的駐台代表，先後開箱「世界美食野餐籃」，分享來自家鄉的野餐風味，包含加拿大魁北克燉肉丸、荷蘭焦糖煎餅、印度芒果酸子酥球以及德國烤豬腳等代表性食物。蔣萬安則開箱台灣特色美食刈包，展現融合在地與國際的野餐風貌。

老饕最愛珍稀食材 新北北海岸限定 「猴水仔」鮮甜上桌

新北市淡水及北海岸石門一帶，因擁有良好的海洋環境與多樣地形條件，孕育出豐富且具地方特色的漁產資源。新北市漁業處推薦，僅在特定季節與潮間帶出現的特色海味「猴水仔」，除了是老饕間口耳相傳的珍稀食材，也展現北海岸獨有的海洋文化與生活記憶。

橋梁檢修結構正常 淡水漁人碼頭情人橋重新開放

淡水漁人碼頭為新北市著名觀光景點，兼具漁港作業、遊憩及景觀遊覽等功能，情人橋更是極具代表性的地標，新北市漁業處表示，由於情人橋於23日例行巡查時，發現鋼纜晃動，隨即封閉橋梁，

接軌國際！新北消防局長訪美 串聯德州農工大學深化專業交流

為提升國際災害應變與消防專業技術，新北市消防局長陳崇岳本月 25 日率團赴美，展開為期一周深度考察。此次行程首要任務為對接美國頂尖防救災訓練權威德州農工大學（Texas A&M University, TAMU）及德州農工大學工程推廣中心 (TEEX)，且正式完成合作意向書 (LOI) 與備忘錄 (MOU) 交換儀式，象徵新北消防正式開啟與美國國家級應變體系的長期合作新篇章。

活化60年老宿舍 新北青創新板設計基地今正式啟動

新北市青年局推動建物活化，讓隱身於新板特區的台北縣政府宿舍群，變身為「新北青創新板設計基地」。不僅是青年局首度聚焦設計領域的創業基地，並將剛從「匈牙利永續時裝周」歸國的國際級設計作品搬進老巷弄，展現青年創意接軌國際的野心。

「無人商店」半夜傳巨響嚇住戶失眠 他憂成公安死角

因少子化與缺工，自助泡麵店、蝦皮智取店漸普遍，但民眾反映「無人商店」夜間發巨響卻無人處理，恐成社區公安隱憂。民進黨北市中山大同議員參選人朱政騏指出，無人商店應比照自助洗衣店，設置偵測器與緊急斷電裝置，北市商業處表示，所有營業場所均須遵守相關法規。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。