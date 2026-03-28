老饕最愛珍稀食材 新北北海岸限定 「猴水仔」鮮甜上桌

新北市淡水及北海岸石門一帶，因擁有良好的海洋環境與多樣地形條件，孕育出豐富且具地方特色的漁產資源。新北市漁業處推薦，僅在特定季節與潮間帶出現的特色海味「猴水仔」，除了是老饕間口耳相傳的珍稀食材，也展現北海岸獨有的海洋文化與生活記憶。

「猴水仔」是當地居民對一種棲息於礁岩縫隙間的小型章魚的俗稱。其觸腕細長、動作靈活，在潮間帶活動時快速穿梭於石縫之間，外觀與行動姿態令人聯想到猴子在林間跳躍，因此得名。此類生物具有良好的保護機制，能隨環境改變體色，常見色澤包括淡黃、褐色至深褐色不等，使其更不易被察覺。

由於「猴水仔」多半於夜間活動，且藏身於複雜的礁岩環境中，捕捉難度相當高。六塊厝漁港漁民張碧霞分享，因其動作敏捷移動速度快，平常在夜裡出沒，喜歡躲在石縫及礁石間，想要捉牠們，不僅耗費體力，也需具備豐富經驗與判斷能力。因為取得不易，「猴水仔」在市場上數量稀少，價格亦相對較高，成為饕客眼中的珍稀食材。

在料理方式上，「猴水仔」講求簡單呈現原味，經清洗後以熱水快速汆燙，即可保留其鮮甜與脆彈口感，無需繁複調味即可展現食材本身的鮮甜風味。

漁業處表示，新北沿岸漁業資源多元，除廣為人知的萬里蟹、貢寮鮑外，仍有許多具地方特色的漁產值得認識。「猴水仔」也是代表之一，不僅是季節限定美味，更展現出北海岸獨特的潮間帶採集文化。若有興趣品嚐此類在地特色海味，可於產季期間前往淡水、三芝及石門一帶之海產餐廳選購，體驗當季限定的鮮甜滋味。