橋梁檢修結構正常 淡水漁人碼頭情人橋重新開放

淡水漁人碼頭為新北市著名觀光景點，兼具漁港作業、遊憩及景觀遊覽等功能，情人橋更是極具代表性的地標，新北市漁業處表示，由於情人橋於23日例行巡查時，發現鋼纜晃動，隨即封閉橋梁，

經橋梁工程公司專業檢測後，判定橋梁結構具備正常使用的安全條件，情人橋已重新開放，民眾可利用周末假日前往感受港灣風光。

漁業處指出，淡水漁人碼頭白色橋身橫跨港區，與周邊海天景致相互映襯，白天可遠眺淡水河出海口的遼闊景觀，傍晚可欣賞夕陽餘暉灑落水面的迷人景色，夜晚則在橋體燈光與港灣夜色交織下，展現浪漫氛圍迷人氛圍，吸引許多遊客駐足賞景、拍照留念。

漁業處表示，今適逢周末，歡迎民眾前來淡水漁人碼頭漫步情人橋，迎著海風欣賞港灣風光，感受淡水水岸景致與漁港風情。