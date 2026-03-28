活化60年老宿舍 新北青創新板設計基地今正式啟動

新北市青年局推動建物活化，讓隱身於新板特區的台北縣政府宿舍群，變身為「新北青創新板設計基地」。不僅是青年局首度聚焦設計領域的創業基地，並將剛從「匈牙利永續時裝周」歸國的國際級設計作品搬進老巷弄，展現青年創意接軌國際的野心。

今日開幕秀將板橋老巷弄化身國際伸展台，由名模高羽辰領銜，演繹設計師吳伯玲、詹宗佑、呂忠靜於匈牙利「全球永續時尚周」展出的震撼之作。服裝秀聚焦永續材料應用，展現時尚設計對環境的思考，也呼應基地老建築翻新、空間再利用的「Upcycle（升級再造）」精神。

新北市長侯友宜表示，「新板設計基地」運用台北縣府於1960年代興建的員工宿舍，藉由耐震補強與空間再設計，保留建物的歷史紋理，並攜手輔仁大學織品服裝學院，導入展覽輔導、品牌測試、創業培育功能。透過產官學合作，讓鬧區後巷成為青年創作者建立品牌、接軌市場的重要基地。

新北市青年局長邱兆梅表示，許多年輕設計師缺乏的不是創意或作品，而是與消費者對話的空間。而新民街老宿舍群優越的地理位置、策展門檻低的展覽空間，使得「新板設計基地」隱世感和機能性並存，正適合做為年輕設計師與市場接軌的第一步。經由建築師巧手活化，保留近60年歷史的建築結構，導入流暢展覽動線，期盼透過這個全新基地，讓青年設計作品接觸人群、加速發展為品牌事業。

新板設計基地規畫兩個主要空間，包括「時尚展覽區」及「多功能活動區」，並設有時尚圖書館。未來將定期展出青年設計師與創作者作品，亦將舉辦講座、工作坊等活動，開放設計創作者與民眾自由的在基地閱覽、交流。

開幕展覽「RE:Fashion 再織未來」自即日起同步開跑至5月10日，展覽呈現輔大織品服裝設計系師生如何運用零廢棄版型、紡織廢料化為時尚精品，挑戰大眾對回收的刻板印象。本次參展的學生設計師陳慧予表示，有別於校園，新板設計基地場域更加開放、觀眾背景也更為多元，讓作者能直接聽到民眾的直觀回饋，是創作者最珍貴的機會。

新北市青年局推動建物活化，讓隱身於新板特區的台北縣政府宿舍群，變身為「新北青創新板設計基地」。記者江婉儀／攝影

新北市青年局推動建物活化，讓隱身於新板特區的台北縣政府宿舍群，變身為「新北青創新板設計基地」。記者江婉儀／攝影