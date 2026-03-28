「無人商店」半夜傳巨響嚇住戶失眠 他憂成公安死角

因少子化與缺工，自助泡麵店、蝦皮智取店漸普遍，但民眾反映「無人商店」夜間發巨響卻無人處理，恐成社區公安隱憂。民進黨北市中山大同議員參選人朱政騏指出，無人商店應比照自助洗衣店，設置偵測器與緊急斷電裝置，北市商業處表示，所有營業場所均須遵守相關法規。

朱政騏指出，他最近在跑選舉行程，不少鄉親陳情，樓下開了無人商店，半夜突然碰一聲「整個晚上都失眠」店內堆滿包裹，萬一電線走火，裡面沒人顧怎麼辦？他認為，在少子化與缺工的趨勢下，無人商店如雨後春筍般出現，但恐成了社區公安隱藏的「未爆彈」。

他說，台北市早在 2021 年就針對「自助洗衣店」制定了自治條例，要求設置偵測器與緊急斷電裝置。但現在同樣深入社區、使用高功率電壓的無人商店，處於「零監管」狀態？市府應納管新興無人商店，強化安全設備，杜絕公安死角。

對此，北市商業處指出，北市營業場所均須遵守本府都市計法、建築、消防、環境保護及食品衛生安全等相關法規規定，若有違反相關規定將由目的事業主管機關依法處理。

例如自助泡麵店之經營型態，屬經濟部公司行業及有限合夥營業項目代碼表定義之「F501060餐館業」，其管理重點食安、空污及環境等事項，針對場所之管理，本府衛生局、環保局皆依「食品良好衛生規範準則」及相關環保法規派員前往稽查；另各營業場所倘達一定規模以上則要求業者辦妥公共安全申報，以保障公共安全。

至於網路購物智取店之經營型態，商業處表示，經市府相關會議研商，這類營業樣態通稱「寄取貨物營業場所」。為加強該類場所管理，其消防安全設備係比照「一般零售業（甲類場所）」規定，應設置滅火器、住宅用火災警報器等設備及維護，同時督促業者強化自主管理機制。

商業處指出，例如建議於營業場所明顯處設置警語「禁止存放危險、易燃易爆物品等」以落實安全規範執行。另查業者已建立線下偵測與通報之人機協作管理機制，採人員巡檢與監視器監控之雙軌管理模式，即時掌握環境安全與設備運作情形。

另外，為因應市面各類新型態行業發展，維護住宅社區公共安全，市府除持續不定期檢視相關管理機制外，亦將加強對業者之宣導，並採滾動式檢討機制，強化其自主管理責任，提升相關安全意識，以降低潛在風險，保障市民權益及居住安全。