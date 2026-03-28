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輝達進駐成士林北投黃金時代 蔣萬安宣布為教育需求砸20億

聯合報／ 記者林佳彣楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安上午出席洲美國小籌備處揭牌儀式受訪。記者楊正海／攝影
台北市長蔣萬安上午出席洲美國小籌備處揭牌儀式受訪。記者楊正海／攝影

輝達總部進駐北士科，預期帶來大量人口，北市府也規畫洲美校區。台北市長蔣萬安今天出席洲美國小籌備處揭牌典禮前受訪表示，此為輝達一度考慮的國小預定地，未來會結合文林國小、明德國中及中正高中為北士科的教育聯盟，為國家長期培養科技及國際人才。

蔣萬安表示，洲美國小就是當時輝達曾經一度考慮的國小預定地，國際羽球館未來也是照原定計畫，在旁邊興建。另一方面，北市府2月完成跟輝達正式簽約，將迎來超過1萬個工作機會，而且從興建到營運將投入至少400億元的經費，「北投、士林將迎來黃金時代。」

蔣萬安說，相對應的也會有很大的孩子教育需求，因此北市府預計投入20億元，未來這邊將成立至少12個班級的洲美國小，教育主軸「雙語、AI、永續」為整個規畫方向，也有洲美國中的設立，所以就會結合文林國小、明德國中及中正高中為北士科的教育聯盟，為國家長期培養科技及國際人才。

教育 北士科 輝達

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