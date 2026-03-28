淡江大橋主橋塔關鍵吊塔提前拆除 拚5月12日通車

淡江大橋主橋塔施工期間最重要的高空作業設施-高達200公尺的塔吊系統，已順利完成階段性任務，功成身退。施工單位歷經兩個月艱鉅的高風險作業，已於26日完成所有高空工作平台、斜撐系統及塔吊設施拆除作業，較原定期程提前9天完成，為淡江大橋邁向完工通車之路，再立下重要里程碑。

交通部陳彥伯政務次長昨天前往工地慰勉施工團隊，向參與塔吊拆除作業的專業協力廠商表達感謝之意。

陳彥伯表示，淡江大橋工程進入通車前最後衝刺階段，塔吊拆除作業不僅風險高、難度大，更是攸關後續整體施工進度的重要關鍵，感謝施工廠商工信工程公司及專業廠商這段期間全力投入，面對高空作業、天候不穩及工期壓力等多重挑戰，仍秉持專業精神，審慎規畫工序，落實安全防護與現場管理，最終安全、順利且提前完成，表現令人敬佩。

交通部指出，淡江大橋是國內重大交通建設之一，也是近年最受矚目的指標性工程。工程自推動以來，交通部始終高度重視，部長陳世凱多次親赴工地視察，掌握工程進度並慰勉第一線施工人員辛勞，要求施工團隊務必在安全無虞前提下，穩健推進各項工進。

為協助工程如期如質完成，交通部說，在通車前最後整備階段，陳世凱也責請陳彥伯持續前往工地了解施工狀況、協助調度資源及即時排除困難，展現交通部對淡江大橋工程的高度重視與全力支持。

公路局說，淡江大橋預計於今年5月12日正式通車，目前工程已進入最後收尾階段，各工區正全面投入衝刺。其中，主橋塔塔吊拆除作業是此階段最重要、也最艱鉅的工作之一。

淡江大橋主橋塔高度約海平面200公尺，公路局說，施工期間主橋塔所需鋼筋、模板、混凝土、斜張鋼纜及各項施工物資，均須仰賴塔吊進行高空吊運與支援施工，可說是主橋塔施工不可或缺的關鍵設備。從塔吊逐步爬升安裝、配合主塔施工，到最後降塔拆除，每一階段都攸關主橋塔能否順利施工及整體工程能否如期推展的重要關鍵。

公路局進一步表示，本次塔吊設施拆除作業自1月27日啟動以來，施工團隊即依既定工序穩定推進，但過程中不僅要克服高空拆除本身的高度風險，還須隨時因應強風、降雨等不穩定天候影響，施工難度極高。

為了與時間賽跑，施工團隊甚至在農曆春節期間也持續堅守工地、未曾停歇，並把握每一次天候放晴的空檔延長工時、加緊趕工。

公路局說，最終在各單位密切合作下，順利於3月26日完成全部拆除作業，歷時約兩個月，較原訂目標提前9天完成，充分展現工程團隊卓越的施工管理、風險控制與專業執行能力。

公路局強調，塔吊拆除順利完成，不僅象徵淡江大橋主塔施工階段的重要任務圓滿達成，也為後續橋梁景觀整備、附屬設施完善及通車系列活動籌備，騰出更充裕的施作與整備空間。後續施工團隊將持續秉持安全第一、品質優先、進度如期原則，全力完成各項收尾作業，讓淡江大橋以最完善、最優雅的姿態迎接正式通車，呈現在國人面前。