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北市社宅回收室延長開放 擬擴大試辦

聯合報／ 記者邱書昱／台北報導

台北市社宅垃圾回收室有開放時間限制，有住戶下班回家倒垃圾發現已關門，向議員陳情希望延長時間。

住都中心回應，已在廣慈社宅試辦延長開放到晚間十一時，下月起擴大，具備門禁及監視設備的社宅優先推動。

市議員詹為元接獲社宅住戶陳情，因垃圾回收室一天只開放五小時，下班回家時間已過，無法倒垃圾，非常困擾。

詹為元說，垃圾回收室開放時間太短對住戶很不方便，他多次向市府反映，都以「怕髒亂、怕外人亂丟、會增加成本」等理由拒絕延長，但其實可用門禁、監視系統來管理。

他表示，市府近日終於同意從廣慈社宅試辦放寬垃圾回收室開放時間至晚間十一時，結果顯示整體運作能夠負荷，每天清運垃圾量能也可維持，雖有部分住戶分類不確實，或連假垃圾量大增暫置地面情形，但管理單位已加強宣導改善。

北市住宅及都市更新中心回應，參考住戶、地方里長、議員的意見後，今年一到三月在廣慈社宅一到三區試辦延長開放，目前為止整體運作順暢。

後續將優先在具備門禁及監視設備的社宅推動延長開放措施，四月起會擴大到行善、南港機廠、福星、木柵、興隆Ｄ１、Ｄ２、興隆Ａ等社宅，其他的社宅將會視設備條件及管理量能，逐步進行評估辦理，以兼顧住戶便利性與環境管理品質。

南港機廠 詹為元 社宅

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