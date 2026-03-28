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北市兒童節送球票 新北贊助禮品費

聯合報／ 記者林佳彣江婉儀林媛玲／連線報導

迎接兒童節，北市今年持續推上課十分鐘、下課四十分鐘的翻轉上下課，今年還送全市國小學生第一張球票及市立動物園優惠，並邀孩子到大台北河濱公園騎乘自行車追風等活動。新北市今年加碼學幼童在兒童節當周享「鮮奶一加一」領取兩瓶，每位學童另有六十元禮品費補助。

台北市今年三月就搶先推出「到棒球場上體育課」，送給全市國小學生第一張球票，七場職業棒球賽事提供六千張門票。

另學童在四月持「兒童月歡樂地圖」可享十二行政區各大運動中心及北市立美術館、兒童新樂園及動物園等優惠，四月三日至六日持數位學生證及兒童卡能免費搭乘捷運等活動。

新北兒童節推「加一瓶鮮奶」活動，從三月卅日至四月五日兒童周期間，符合資格學幼童當周可領兩瓶鮮奶，另各運動中心推有兒童專屬優惠。

此外，今年新北兒童節每位學童補助六十元禮品費，由各校依喜好票選自主採購，如林口區東湖國小設計獨創兒童節紀念襪、光榮國小送電動漂浮足球，橫山國小準備液晶螢幕塗鴉寫字板，兼具創意與實用性。

新北市議員江怡臻表示，禮物自己選不僅可學習預算分配，也與同學創造美好回憶，各場館推適合小朋友的活動，不僅減輕父母負擔，也讓小朋友寓教於樂，議員顏蔚慈說，送禮之餘也可思考對兒童心理健康相關活動，並非僅是追求物質需求。

江怡臻 運動中心 北市

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